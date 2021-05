Participez au premier escape game numérique de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines -... Et si vous vous évadiez avec le premier escape game numérique de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ? Thomas Leridez a voulu en savoir plus sur cet escape game ayant pour but d’aider une jeune religieuse à s’échapper du couvent et il a demandé à Camille Holvoet, historienne et également au service pédagogique à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de nous expliquer ce qui nous attend. « La mission des escapes gamers sera de permettre à une jeune fille qui a été contrainte d’entrer au couvent, obligée par ses parents à rencontrer ce destin qu’elle n’avait pas choisi… Elle était amoureuse en fait cette jeune fille d’un galant avec qui elle voulait se marier et contrainte d’entrer au couvent, elle a du renoncer à ce projet mais cet amour lui a envoyé une lettre avec un rendez-vous à honorer et donc elle cherche à sortir de ce couvent où elle est cloîtrée depuis quelques temps déjà. Le but des escapes gamers sera de récolter tous les indices qui permettront en fait de trouver la clef pour s’échapper de cette chambre, de ce couvent et d’aller chercher aussi une petite mule pour aller rejoindre le village où son bien-aimé l’attend. » Pour participer à cet escape game numérique, rendez-vous sur le site : www.notredamealarose.be