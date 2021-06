Paris vient à Blaugies, près de Dour ce dimanche avec le Petit Montmartre - Hainaut matin -... Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Catherine Dubois, bibliothécaire en chef et lui a demandé quand on parle de Montmartre, on pense immédiatement aux artistes peintres, dessinateurs, à l’ambiance. On est dans le décor du Petit-Montmartre à Blaugies ? « Oui quasiment. On aura 26 artistes : dessinateurs, on aura de l’encre de Chine, on aura de la caricature, on aura des peintres aux couteaux, aux pinceaux, aux doigts, de l’acrylique, de l’aquarelle,... de tout. Ils auront chacun 2m50 pour exposer leurs œuvres. On leurs a demandé de travailler sur place aussi à la manière de Montmartre. C’est notre premier, soyez indulgents ! " Entrée gratuite. Il y aura un sens de circulation sur la place pour pouvoir respecter les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire pour les visiteurs comme pour les exposants. Le Petit Montmartre aura lieu sur la place de Blaugies, ce dimanche 20 juin de 10h00 à 18h00.