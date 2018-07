Suite à une panne, nos émetteurs sont à l’arrêt pour la région de Mons et La Louvière. Cela entraîne un arrêt de diffusion en FM et en DAB pour ces régions. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour rétablir au plus vite la situation... cela devrait être rétabli fin d'après-midi. En attendant, les auditeurs peuvent continuer à nous écouter sur la fréquence de Charleroi 92.3Fm ou via notre site web!