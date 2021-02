Pairi Daiza peut à nouveau accueillir des visiteurs depuis ce week-end

Pairi Daiza, le Jardin des Mondes est rouvert depuis le 13 février.

Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Claire Gilissen, chargée de communication pour le parc : "Depuis samedi on est heureux de pouvoir accueillir les visiteurs en toute sécurité, bien sûr avec les gestes barrières à respecter mais c'est une bouffée d'oxygène enfin de pouvoir revoir les visiteurs dans le parc, dans les logements, dans les allées, devant les animaux enfin."

Visiter Pairi Daiza, c'est partir en voyage. On ne peut plus le faire réellement mais on voyage avec Pairi Daiza. "Pairi Daiza est construit autour de plusieurs mondes. C'est vrai qu'on peut se plonger dans l'univers de l'arctique, de l'antarctique et puis un petit peu plus tard se trouver dans un village du Bénin et c'est ça qui donne une bouffée d'oxygène aux visiteurs, qui comme nous tous, souffrent quotidiennement des contraintes imposées pour éradiquer ce virus. On est vraiment heureux de pouvoir offrir ce soulagement à celles et ceux qui viennent chez nous."

Pairi Daiza, une belle destination puisque le parc a été élu meilleur zoo d'Europe 3 années consécutives : 2018, 2019 et 2020. "C'est une belle récompense pour nos équipes. On pense que c'est lié au fait que bien sûr nos animaux sont dans des cadres où ils se sentent bien, où on assure leur bien-être mais on pense que c'est aussi lié à l'architecture. Chez Pairi Daiza tout est authentique, tous les bâtiments sont construits selon les règles du monde en question, avec parfois la contribution d'artisans locaux qui viennent de très loin, comme des artisans chinois, du Cambodge. Il y a cette dimension architecturale, respect des cultures du monde qui sans doute fait qu'on est différent par rapport aux autres parcs animaliers européens."

