Opération " Un saule taillé, dix saules plantés " par le Parc naturel du Pays des Collines

Le saule têtard fait partie de l'identité paysagère du Parc naturel du Pays des Collines mais si il manque d'entretien, son tronc finit par s'écarter en deux.

Le Parc naturel du Pays des Collines a donc mis sur pied l'opération " Un saule taillé, dix saules plantés ". Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Julien Van Eeckhout du Parc Naturel.

"Cette opération est destinée aux habitants du Parc naturel du Pays des Collines et on propose aux habitants qui ont des saules têtards sur leur terrain, de participer financièrement à la taille de ses saules têtards. Il y a quelques petites conditions et on vient vérifier sur place que tout est possible. On procède avec un élagueur professionnel à l'entretien de ce saule têtard."

L'opération a un double objectif :

On encourage les citoyens à procéder à la taille d'entretien des saules têtards

On les encourage aussi à en replanter

Les saules têtards disparaissent, l'entretien va favoriser la création de cavités intéressantes pour certains oiseaux. On constate aussi que ses saules qui dépérissent, c'est aussi important d'agir pour la replantation. C'est pour cela que pour chaque saule taillé, on récupère dix perches qui seront redistribuées à des citoyens.

La demande à effectuer avant le 15 novembre au 068/54.46.07 et les travaux d’entretien sont prévus en décembre.