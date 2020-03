" On y est. On doit avancer au lieu de reculer ! " Pas simple non plus pour le personnel de santé à domicile

« On y est. On doit avancer au lieu de reculer ! » Pas simple non plus pour le personnel de... Ils s’appellent Virginie, Louise, César, Thierry et autre … Dans leur véhicule, ils sillonnent les villes et les campagnes, le coffre remplis de compresses, pansements, désinfectant, pommades et autres. Sur le terrain, ils soignent, réconfortent, rassurent et en ce moment, coachent leurs patients aux gestes barrière. Pas simple non plus en cette période de confinement le quotidien des infirmiers et infirmières de terrain contraints eux aussi à s’adapter à la situation. Depuis 33 ans, Martine est infirmière à domicile dans les régions d’Enghien, Graty et Hoves dans l’entité et Silly et Steenkerque près de Braine-le-Comte. Malgré la crise et le confinement, sa motivation pour le travail était intacte. Sa réponse est directe : « oui, tout à fait ! Nous sommes là pour les patients, principalement pour les personnes âgées. Les gens ont besoin d’être rassurés, c’est notre rôle». La peur au quotidien S’ils font face à la situation, le personnel de santé n’en oublie pas pour autant les risques qu’ils encourent en exerçant leur métier, leur vocation : « on a tous peur mais il faut quand même garder le moral pour nos patients, pour nous, pour notre famille, pour tout le monde ». Plus de temps avec le confinement Avec le confinement et les mesures sanitaires liées au coronavirus, les soins prennent encore plus de temps : « cela prend un peu plus de temps et on n’a pas toujours les moyens nécessaires pour exercer notre métier en toute sécurité. Mais on essaie de parer et faire face tout en nous protégeant et en protégeant les autres ». Le moral des patients au diapason de celui du personnel soignant « Le moral dépend de nous » nous explique Martine. « Si nous baissons les bras, nos patients vont aussi baisser les bras. Nous devons garder le moral pour le leur transmettre. On y est, on doit avancer au lieu de reculer » En Belgique, plus de 30 000 infirmiers et infirmières se relayent 7 jours sur 7 pour soigner des patients à domicile.