On s’en est débarrassé et maintenant, on en rachète !

Autrefois, on les a délaissés pour leur fragilité et parce qu’ils craquaient. Depuis quelques années, ils reviennent à la mode. On aime le son singulier et la chaleur des vinyls, les 45 et 33T de nos parents et grands-parents.

Plusieurs artistes de la nouvelle génération sortent de plus en plus de vinyle et les collectionneurs ne comptent pas les kilomètres et le budget pour participer à des salons, des manifestations autour des vinyls. Comme à Be Pop, le salon du vinyl de Mons. 3ème édition déjà. " Cette année, nous attendons 75 exposants " nous précise Anne Jacques, organisatrice.

" On trouve des vinyls à partir de 2 € en seconde main, 20 € pour les neufs parce qu’il y aura des disquaires sur place. Pour les collector, les prix peuvent flamber. "

L’an dernier, le salon avait accueilli 3000 personnes.

Lotto Mons Expo

De 13h à 19h samedi – de 10h à 18h dimanche

5 € – entrée gratuite pour les étudiants, en train ou à vélo.