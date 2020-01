On ne fait pas que lire dans les bibliothèques ! - Hainaut matin - 16/01/2020 Les bibliothécaires débordent d’énergie et d’imagination pour nous proposer des activités plus originales les unes que les autres comme Graines de Partage à la bibliothèque de Rumes. Fleur Cuvelier, responsable de la bibliothèque, on va jardiner ? 1 € par enfant, pour les petits & les grands de 5 à 10 ans. 069/ 67 07 27 pour les infos. Le vendredi, la bibliothèque est ouverte l’après-midi. Prochain atelier Graines de Partage demain de 10h à midi à la bibliothèque, rue des Bois 25 à Rumes, près de Brunehaut.