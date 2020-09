On entame la semaine sur l'ovale wallon avec une réunion ce soir dès 18h - Hainaut matin -... 6 COURSES AU GALOP Départ de la 1ère à 18h00 Cheval du jour : 301 THE RIGHT CHOICE Outsider du jour : 212 ON Y VA 1ère course RAIHAAN vient de se balader à Waregem et est d’une régularité exemplaire. LUGANO manque encore de forme cette année. SRI LA FRIME garde sa chance au poids. ALHAMMER a sûrement besoin de compétition. MATHISON devra partir tout en dehors, ce qui n’est pas un avantage. VAPORETTO CAPRI va tenter de prendre sa revanche sur SRI LA FRIME (pas évident). XARCO se contente le plus souvent de places sur le sable de Mons. LAURA LUISA se place souvent. VICTORY QUEEN est peut-être meilleure sur le gazon. WELLITAS a désormais 12 ans. KINGS LYN vient d’être nettement battu tout en partant à moins de 10/1. CRYSTAL BLANC n’a pas encore montré grand-chose. NICE ARTY n’a plus gagné à Mons depuis 2016. SMOKER devrait encore avoir besoin de courir. Pronos : 3-6-1-5-7 2ème course Sur 1500 mètres. CHADOW CHASER est souvent en rupture de compétition. WILSONS RUBY n’a pas confirmé sa victoire datant du mois de juillet à Waregem. FRAME ne semble pas mal placé au poids. NOTHING TO LOSE semble encore barrer sur le parcours par un certain WILSONS RUBY. NYMFCO n’a pas encore couru cette année. SOME NIGHTS disputera encore les places. AKOHOL peut monter sur le podium ce soir. HURRICANE HARRY retrouve les œillères australiennes. BARBADOS BOB vient de terminer deuxième tout en devançant nettement EVA GORE. CLASSE POWER vient de montrer sa forme malgré son âge. ON Y VA n’est pas toujours régulier mais possède intrinsèquement une très bonne chance à ce poids dans ce lot. FORRICHERFORPOORER passe à 53.5 kilos. INTERSTELLAIRE cherche sa meilleure distance. Pronos : 3-8-12-9-7 3ème course Conditionnel. THE RIGHT CHOICE représente un entraineur allemand (même si le cheval à toujours couru outre-manche). FRENCH BERE est un peu décevant. OPERATIVE vient de courir à Deauville en valeur 32. DARIENNE DU PRE semble avoir été un peu surestimée en arrivant en Belgique. DOLYNSKA a terminé sur le parcours en quatrième position à près de 50/1 au mois de mars dans un bon lot (c’était une rentrée). DICKTATION essayera de monter sur le podium. BARRY MAGOO est âgé de trois ans. ARNARSON peut mieux faire surtout pour une place. BARELY LEGAL est décevant. LAVINIA n’a plus couru depuis longtemps mais à ce poids, elle va disputer la victoire si elle est prête. Pronos : 1-10-3-2-8 4ème course Pas de revanche possible entre VIHO D.A., EL ZARKA D.A et AMMAR IBN ANJALI même si la distance aujourd’hui est de 2300 mètres. EL ZARKA D.A. vient de courir un bon lot à Baden-Baden. MAZYOONAH est l’un des trois ‘Owen’ avec aussi JADAAYIL. STROM TROUPOUR a gagné sur le parcours en 2019 devant EL ZARKA D.A et VIHO D.A. PYTHA D.A. manque sans doute d’expérience ? ARROW DEL SOL est monté par S. Hellyn. MACHO J est d’origine belge. PICASSO T est d’origine hollandaise. LA MIE K, POSWIATA T et VELVET KOSSACK sont les autres 3 ans de la course. Pronos : 5-1-2-3-4 5ème course Le Prix Estec. 950 mètres. Course réservée au gentleman riders et cavalières. BLAZED vient d’effectuer une rentrée très correcte en devançant COMPUTABLE et TEAJAN. APRIL WINE est nettement raccourci. BLACK ISLE BOY n’y est pas encore. SORIANO préfère peut-être le gazon. COLOR CODE va tenter de jouer sur sa fraîcheur. FIRST COMPANY reste sur deux 4èmes places. Pronos : 1-2-7-4-6 6ème course On termine par une distance de longue haleine : 2850 mètres. Formule : handicap. DEDUCE est un grand spécialiste des longues distances. PROUD REBEL n’arrive pas à gagner sa course. GOLDEN BOY vient de bien courir en France mais ne parvient pas à gagner. L’ASSAUT SIX vient de gagner pour ses premiers pas en Belgique (Waregem et facilement). BRINKLEYS KATIE va tenter désormais sa chance en Belgique. FIRST CONDE va-t-il apprécier le sable de Mons ? Pronos : 1-4-5-2-3