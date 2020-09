Nouvelle soirée de course à l'Hippodrome de Wallonie avec de quoi combler les amateurs de trot -... 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 18h Cheval du jour : 204 CONCERTO Outsider du jour : 101 EH PETIT DES VENTS 1ère course 2300 mètres à couvrir pour cette première épreuve. EH PETIT DE VENTS est bien engagé. FLYER BRULARD est D4. DJOHNNY BE GOOD cherchera une place. DEDIER peut se réveiller à belle cote tout comme EFFEUILLE MOI PAN. FAST AND ROCK a déjà gagné mais reste irrégulier. FURIEUX DE GINAI dépend d’un tandem intéressant. GAVROCHE PACO vient de s’imposer et trouve la bonne carburation. EMMA CROWN a du mal pour l’instant. FRIDEME DU PAC peut mieux faire. HANETTE DU QUESNE est à surveiller pour une place. FLOYD DU GUIBEL cherche un podium. FACE TIME DANOVER disputera l’arrivée à l’issue d’un parcours sur mesure. EXODUS PALACE est assez régulier. Pronos : 7-16-9-1-10 2ème course 1750 mètres cette fois. La victoire peut se jouer entre APOLLON DU LOISIR, DIVINE DE JANA, CONCERTO et FUTAIE D’ERPION qui partent du premier rang derrière l’autostart et aussi au vu de leurs résultats récents. EBBA LOTTA peut se placer. ETOILE DE LAHAYE possède un chrono très intéressant. ELVERA est un outsider aux petites places. Pronos : 4-3-2-5-9 3ème course Le Prix Philippines. Beaucoup de chevaux en forme. KYWI DE CORTA est le plus riche de l’épreuve. FIBONACCI est un cheval qui a un peu de classe. JYNA D’ERPION reste sur trois 2èmes places. INDY LADY représente les Pays-Bas. KALI MAGNUS est D4. DANDY FELLOW semble un peu moins bien. ICARUS disputera l’arrivée s’il reste au trot. LAST WINNER est souvent chuchotée. CYLOO D’ERPION est assez régulier. LULY MOM revient en forme. EXPLORER QUEEN peut mieux faire. JADA VRIJTHOUT semble un peu fatiguée. Pronos : 4-3-2-5-1 4ème course 2850 mètres. JANA TRAFO vient de mieux courir. HIGHWAY FORTUNA est drivé par un homme en forme. HERTOGIN FANATIC n’est peut-être pas encore à 100 % de ses moyens. INVINCIBLE BOLETS est régulier. FALCON JET n’y est pas trop actuellement. JR DIESCHOOT devrait se racheter. JANA DE BRUCOM semble (actuellement) avoir perdu de sa superbe. DIAMANT D’HERMES vient de finir deuxième. Pronos : 3-2-4-6-1 5ème course On passe en ‘on line’. KOJACK D’HOEVE vient enfin de remporter sa course tout comme KANTUCKY T et JUGLANS BLOC. Tous trois partiront d’un bon numéro derrière la voiture. DOUCE BRILLOUARD est capable de se distinguer. FRANC JEU est un métronome. MOUNAC LOLAS est peut-être le gagnant de la course. ECU DE JANEIRO cherche un podium qui serait bien mérité. Pronos : 8-4-1-5-6 6ème course Sixième course : des trois ans de qualité. NEVELE HALL GRAUX termine dans les deux premiers lorsqu’il évite la faute. NIKITA HOLLANDIA devra aller plus vite ce soir. NOBLE DE LA VALLEE est rapide et possède de la qualité. HAPPY DU PARC est confié à L. Roelens. NASH MOM n’a jamais déçu. NICE PRESENT reste sur deux très bons succès. NINA BAMBOIS n’avait pas mal débuté. NEWT VRIJTHOUT peut se placer. Pronos : 3-6-1-5-8 7èmre course Les amateurs au sulky. Lot de grande qualité. IMMER BUTTERFLY sera retenu pour une place. FAT TONY va se racheter. JOY RIDER DE YH vient de gagner de façon impressionnante. PROUD OF MY FACE est de toutes les arrivées. ZENIT DEL DUOMO peut se révéler. FAST AND FURIOUS est une pendule suisse. IGLESIAS BOSHOEVE cherche sa meilleure forme. Pronos : 3-2-6-4-1 8ème course Huitième et dernière épreuve de cette soirée. 2850 mètres. BAGAN DEGATO peut enfin obtenir un podium. FEEL GOOD DESBOIS est D4. UROY va encore disputer les places. BLEU PETROLE manque un peu de forme semble-t-il. EVEREST DE BLARY mérite une place. MISTER ED HELDIA peut l’emporter. Pronos : 6-5-2-1-3