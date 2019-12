Nous sommes dans la semaine de la St-Nicolas et l'Hippodrome de Wallonie a baptisé ses courses autour de l'événement

Nous sommes dans la semaine de la St-Nicolas et l'Hippodrome de Wallonie a baptisé ses courses... 8 COURSES DE TROT DEBUT DE LA REUNION A 18H30 Cheval du jour : 403 ICAR DE LOOK Outsider du jour : 106 FORTISSIMOKO 1ère course 2850 mètres pour débuter cette réunion de 8 courses. DEEPSTACK fait partie des plus argentés (casaque Desmet). CATSOUS est désormais revenu au top. VYTRO D’ERPRION devrait disputer au moins les places. FORTISSIMOKO est à racheter. ELENCIO sera l’un des favoris logiques de cette épreuve. APACHE JELOCA découvre un engagement en or. CASANOVA DE RICO peut surprendre dans ce lot plus relevé. C’EST MAJYC sera D4. Pronos : 6-7-3-8-5 2ème course HERTOGIN FANATIC vient enfin de s’imposer méritoirement. ENOLA PENGY est revenue au mieux et devrait terminer dans le trio. JR DIESSCHOOT est irréprochable. ICEMAN se place régulièrement dans les quatre premiers. ITOKI DU LOMBART peut monter sur le podium via un bon parcours. JESSY JET EV a montré des moyens. KYWI DE CORTA et DEMPSEY DONON sont des outsiders aux places. Pronos : 5-3-1-6-10 3ème course Le Prix Carottes. 1750 mètres. FORLAN est un brave cheval. CEZAR H n’a pas mal couru la dernière fois. CRACK SUMMERLAND tarde à se retrouver totalement. DON QUICHOTE a surpris au moment où on s’y attendait le moins. CRISTAL DES HAYES est D4, il doit terminer sur le podium si tout va bien. JACK LJ court régulièrement de bonne façon. MAD DIVA devra partir en dehors tout comme PROUD OF MY FACE mais tous deux sont loin d’être battus d’avance. Pronos : 3-4-5-7-8 4ème course Lot touffu. Parcours de longue haleine. JR WALKER E, ICAR DE LOOK et ICARUS ne déçoivent jamais. GINA BROS a les moyens de mieux faire que récemment. LETINA SUNSHINE est en grande forme. CORLEONE est d’origine suédoise et D4. LULY MOM déçoit rarement. DANDY FELLOW possède quelques bons moyens (surtout en attendant dans le parcours). IMAGINE VAN HEREND vient de fournir une fin de course extraordinaire. Pronos : 3-2-4-11-12 5ème course On passe en ‘on line’. INVIT KELLER DH sera encore dans le coup dans la phase finale. HEINZ HEINO vaut mieux que ses dernières courses. OUT OF HEAVEN est impressionnant à 11 ans. GRIMALDI vient de gagner de façon très convainquante. KARTOON va se racheter. JULIETTE D’ERPION va encore disputer le succès. Pronos : 6-8-5-3-7 6ème course 1750 mètres. JOIE D’AVRIL a manqué d’un peu de chance la dernière fois. KEBIR MATIC est bien placé derrière l’autostart. MYSTIC MOM (3ans) sera confié à Jos avec une belle chance de succès. KIZ VIVANT est régulier comme une pendule. KONWAY LIMBURGIA reste sur 4 succès. ICARUS D’EREBUS jouera les places. Pronos : 5-8-7-3-9 7ème course Prix ‘Nic Nac’, bien-sûr parce que nous sommes très proche de la fête de St Nicolas mais il fût un chic cheval dans les années 80. Un nouveau sprint ce soir. DIEGO D’HERMES (malheureux la dernière fois), EGO DE LA MORTRIE et DRUGSTORE BONBON représentent l’entraînement habile de ‘Carine De Soete’. EBBA LOTTA peut créer une belle surprise. ENTRE TOI ET MOI progresse. DUXELLE est capable de tout ou rien. DIANE D’IDEF est au mieux. ERCULE DE NAVARY est le plus argenté de la course et sera confié à JOS. Pronos : 8-6-7-2-5 8ème course On termine avec le Prix Chocolat avec des participants en grande forme. La course la plus ouverte de la soirée semble-t-il. L’AS DU CALVAIRE va tenter de partir vite. MYRTHE DES BOIS s’améliore de course en course. KANTUCKY T est réguliere dans l’ensemble. LOBORGA DC reste inconstante. LET’S DREAM MELODY est au mieux. KIRA BUTCHER surprend parfois à bon escient. EMMA CROWN est courageuse. KUINSY FD possède des moyens. JOHN CASINDRA vient de terminer deuxième. IDAMOR DU LOGIS peut améliorer son record ce soir. Pronos : 8-5-6-7-4