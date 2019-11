Nous apprendre le jeu de fer, c'est le défi de Tournaisiens pour Viva for Life - Hainaut matin -... Le jeu de fer, c’est typique de la région de Tournai. C’est comme un jeu de pétanque avec des obstacles. L’autre particularité, c’est que cela se pratique sur une planche en bois de trois mètres de long. Michel Vienne, vous êtes l’un des organisateurs de cette initiation que se fera dans la bonne humeur et la convivialité à Cherq près de Tournai les 21 et 22 décembre prochains. Cela fait longtemps que l’on joue au jeu de fer dans la région de Tournai ? Initiation au Jeu de fer, dans la bonne humeur, la convivialité les 21 et 22 décembre prochains au Café des Archers, rue de Calonne, 110 à Cherq, près de Tournai. 2,50 la participation au profit de Viva for Life, la grande opération de la VivaCité et de toute la RTBF au profit des petits enfants défavorisés. En Belgique, 80 000 enfants de 0 à 6 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Pour rappel aussi, Viva for Life, c’est 144h de radio en direct dans une région. Cette année, les studios de Viva for Life seront installés à Tournai.