Notre cerveau pendant le confinement - 08/04/2020 Notre cerveau pendant le confinement Notre cerveau s’est-il adapté au confinement ? Laurence Ris, biologiste et professeur à l’UMons où elle dirige le service de NeuroScience nous le dira ce jeudi soir lors des Directs de l’UMons : « l’idée, c’est de vous expliquer ce qu’il se passe dans votre cerveau lorsque vous êtes face à une menace, dans ce cas-ci une menace invisible qu’est le coronavirus ». Les organismes les plus simples possèdent des systèmes de défense pour faire face à la menace. Laurence Ris nous expliquera le mécanisme qu’adopte notre cerveau lorsqu’il est confronté à une incertitude. En comprenant comment notre cerveau fonctionne face à l’incertitude, les scientifiques espèrent que nous adhérerons aux outils mis à notre disposition pour faire face. Des exercices de respiration ou de pleine conscience peuvent nous aider à reprendre le contrôle de la situation et faire face à cet épisode de confinement et gérer le stress que nous ne soupçonnons peut-être pas, lié par exemple au télétravail. Des outils pour vivre mieux « Vivre mieux certainement » nous confirme la biologiste « dans les limites de ce qui est possible et au-delà de l’aspect physique, travailler sur le mental pour arriver non seulement à vivre mieux maintenant et pour en sortir le mieux possible par la suite ». La scientifique précise que la conférence de ce jeudi sera plus axée sur la neurobiologie que sur la psychologie. Rendez-vous à 20h ce jeudi 9 avril sur mumons.be