Ne confondez pas le muguet avec l’ail des ours !

Le muguet fleurit un peu partout, de même que l’ail des ours, nettement plus volontaire voire parfois invasif.

Carine Bresse a demandé à Francis Scholtès, vice-président de la Fédération Royale des Cercles horticoles et conférencier, comment bien différencier ces deux plantes ?

" Lorsque le muguet commence à percer, qu’il sort dans les bois, il a tout a fait la même forme en fuseau que l’ail des ours mais une fois que c’est ouvert l’ail des ours a une feuille qui est un peu plus large et légèrement plus oblongue, que le muguet a une feuille un peu plus pointue. Bien entendu il y a l’odeur, l’odeur il ne faut pas s’y fier parce que l’ail des ours et le muguet fleurissent ou poussent dans à peu près la même situation.

La différence entre l’ail des ours et le muguet c’est que l’ail des ours vous pouvez le manger. Le découper et le mettre dans des petits blocs pour faire des glaçons et vous mettez ça au congélateur et quand vous en voulez pour mettre dans une omelette vous allez chercher votre glaçon toute l’année dans votre congélateur. Le muguet si vous en mangez un jour, vous êtes sur que c’est la dernière fois que vous en mangerez tellement c’est toxique. "