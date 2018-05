Musique, ducasse, visites, … Que fait-on ce week-end ?

Pour les fans de folklore :

C’est le Doudou ce week-end. Les festivités débute ce vendredi avec des concerts notamment.

Dimanche matin, la procession. A la mi-journée, le combat dit Lumeçon. Lundi,la braderie pour les grandes lignes.

Pour les inconditionnels de Maya l’abeille

Dimanche, c’est le début de la semaine de l’abeille. L’occasion de découvrir le métier d’apiculteur, d’assister à une récolter de miel de printemps, d’acheter du miel bio produit près de chez vous.

www.abeillesetcompagnie pour la liste des activités mises en place près de chez vous.

Pour les fans de musique et de concerts

A Silly, samedi soir, il y a la Nuit Musicale.

Des concerts à Silly ce week-end pour la Nuit musicale. C’est comme un rallye avec des concerts de styles et genres différents.

A Mons, pendant le Doudou, il y a la 2ème édition du Festival de fanfares de rue : " Mons en Fanfares ". De samedi à lundi dans tout le grand Mons. Près de 40 prestations et près de 500 musiciens qui animeront les communes du Grand Mons. Durant 4 jours, de samedi à mardi, venez vous divertir au son d’harmonies montoises originaires de Ghlin, Havré et Saint-Symphorien, des fanfares internationales venues d’Espagne (Always Drinking Marching Band et Banda Redegaita) et d’Italie (La Frustica) mais aussi une harmonie régionale, une fanfare moderne, une fanfare banda style et un band d’ambiance.

Suarez en concert à Herseaux près de Mouscron, à Montfort, une institution où des adultes et des mineurs qui ont un handicap cohabitent en harmonie. Il y a d’autres concerts au programme. Les artistes ont été choisis par les résidents de l’institut ! Toutes les activités sont gratuites ! Les concerts ont lieu en soirée mais il est conseillé d’arriver vers 18h. Pour des questions de sécurité, le nombre de place sera limité. La fête a lieu rue du Crétinier, 184 à Herseaux, près de Mouscron. Pour les informations pour les festivités et prendre contact avec l’institution : 056/ 85 69 69.

Alice On The Roof, Lae Pacci, Mister Cover, Delta, Suarez, Kid Noize…. En concert gratuit ce soir sur la Grand-Place de Mons à 21h pour le Doudou.

Pour le pot entre copains, le manège et les activités avec les enfants !

Le Faubourg de Mons à Ath plus animé que d’habitude pour la ducasse à Baudets de vendredi et tout au long du week-end pour la ducasse à Baudets. Avec des géants évidemment. Un baudet dès ce vendredi à 18h30 et d’autres demain à 14h30. Il y aura aussi un feu d’artifice dimanche à 21h30. www.ath.be

A Luingne, près de Mouscron, c’est la ducasse de la Trinité avec au rayon des nouveautés : un rallye pédestre et du modélisme. Une multitude d’activités. Samedi, à 14h30, l’échange d’autocollants Panini à l’ancienne crèche mais aussi une démonstration de modélisme du côté de la rue du Village. De la pétanque en doublettes

Dimanche, un rallye " Tacot Club de Mouscron " à 8 heures. Brocante. pétanque.

La Gare en fleurs à Péruwelz : un marché aux fleurs et un festival d’ateliers dans le quartier de la gare. Dimanche uniquement.

La fête des ateliers à Leuze aussi samedi.

Ateliers gratuits pour tous les âges dans les deux villes.

Pour les collectionneurs et celles et ceux qui aiment chiner

Samedi soir, on va danser et chanter à Silly lors de la Nuit musicale. Et dimanche matin, on va chiner à Bassilly, dans l’entité de Silly, entre Enghien et Ath.

8h à 17h - 26ème brocante. 300 brocanteurs, chineurs et artisans vous attendent dans une partie du centre du village.

Pour les babas de nature et les amoureux …

Décryptage du langage des fleurs à L’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines ce dimanche. Après la visite, vous comprendrez le message des fleurs et du bouquet que vous venez de recevoir !

La rose rouge, symbole de l’amour, la blanche, adoptée par l’église comme symbole de pureté. On en voit souvent près des saints. Connaissez-vous le symbole des fleurs ?

Dimanche après-midi, au Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines, on vous aidera à décoder le langage des fleurs.

Deux visites guidées dimanche. L’une à 14 h et l’autre à 16h45.

2,50 € - il faut impérativement réserver au 068/ 33 24 03.

Les infos sur www.notredamealarose.be

Pour les amateurs de folklore, de traditions et de croyance : Le Fiertel à Renaix dimanche, l’événement de l’année.

Chaque premier dimanche après la Pentecôte, c’est la procession en l’honneur de saint Hermès, le saint patron de la ville. Les reliques sont portées sur plus ou moins 32,6 km autour des "frontières" de la ville. La tradition veut que tous les membres du cercle soient protégés contre la maladie mentale. A partir de 8h du matin.