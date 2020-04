MSF et le CHU Ambroise Paré de Mons, main dans la main contre le Covid 19

MSF et Ambroise Paré unissent leurs forces - Hainaut Matin - 02/04/2020 Médecins sans Frontière et le CHU Ambroise Paré, l’un des hôpitaux de Mons, unissent leurs forces pour gérer différents aspects de la crise liée au coronavirus. L’équipe venue en renfort et composée notamment d’un médecin, d’une infirmière et d’un responsable logistique ont collaboré à la mise en place d’une organisation optimale pour l’accueil des patients en cette période de crise. Les équipes ont échangé leurs idées pour gérer au mieux les flux de patients, l’hygiène et la protection des patients et du personnel de l’hôpital. « MSF nous apporte son expertise de terrain et a nous donné des conseils pratiques pour l’organisation de la tente dressée à proximité des urgences destinée à accueillir les patients atteints du Covid 19. L’équipe de MSF nous a aussi fait profiter de son expérience de terrain pour l’organisation des équipes, des réunions, des flux de l’hôpital et pour l’information communiquée au personnel » nous explique Stéphane Olivier, directeur général de l’hôpital. Pratiquement, aucun professionnel de santé de MSF ne vient renforcer les équipes du CHU. Par conséquent, MSF n’aura pas de contact direct avec les patients de l’hôpital. La collaboration ne va pas au-delà de conseils. Mons, un des foyers du coronavirus en Belgique Comme Mons est un des principaux foyers de la pandémie en Belgique, on imagine la pression qu’il peut régner au sein d’un hôpital de la région ? « Ce n’est pas facile mais jusqu’à présent, nous gérons » nous précise le directeur général du CHU Ambroise Paré après avoir salué le travail formidable fourni par chacune de ses équipes. L’occasion une fois encore de souligner le dévouement du personnel soignant, sur le terrain ou en milieu hospitalier, et des chercheurs qui œuvrent sans relâche pour que nous puissions surmonter la crise dans les plus brefs délais.