Mouvements de Jeunesse : confinés mais toujours actifs ! - 16/04/2020 Les écoles restent à l’arrêt. La situation est similaire pour les mouvements de jeunesse, ces souffles du week-end qui permettent aux enfants et aux parents de se défouler chacn de leurs côtés. C’était sans les connaître que de penser que les animateurs et bénévoles allaient attendre, amorphes, le déconfinement. On s’organise comme partout et selon leur philosophie : on bouge ! Chez les Guides par exemple, le week-end, il y a des activités de confinés : « d’initiative, les animateurs contactent les parents et les enfants et ensemble, ils participent à des activités via la tablette ou l’ordinateur » explique Romain Castelet, l’attaché de presse de l’asbl des Guides Catholiques de Belgique. Défis, spectacles, mises en scène, jeux, chaque groupe a son assortiment et ses activités selon l’âge des enfants. Intéressés ? C’est le moment d’inscrire les enfants dans les unités proches de chez vous pour la prochaine saison : « plus on est, au mieux, ce sera » réplique l’attaché de presse. Les Guides ont aussi toujours besoin d’animateurs : « c’est un rôle qui demande beaucoup d’investissement ». Les animateurs sont bénévoles : « ils passent des centaines d’heures à organiser les réunions et les camps. C ’est vraiment un travail très important ». Les parents paieront une cotisation par enfant, variable selon les unités, recouvrant notamment les coûts inhérents à la location des locaux dans lesquels les activités sont organisées, les assurances, … : « le coup est dérisoire, il n’y a aucun profit de la part des mouvements de jeunesse. En moyenne, pour les Guides, la cotisation avoisine les 100 € par an ». Les inscriptions sont ouvertes via le site internet des Guides tant pour les enfants que pour les futurs animateurs : www.rejionslesguides.be « Il y a un formulaire à remplir. Les parents choisissent l’unité dans laquelle ils souhaitent inscrire leur enfant. Un mail est envoyé à l’unité en question. Les responsables locaux reprennent rapidement contact avec les parents ». Les Guides accueillent les enfants à partir de 5 ans avec les Nuton, Lutin, Aventure, Horizon et Routier au-delà de 17 ans avec ensuite la possibilité de devenir animateur ou de s’investir d’une autre manière dans le mouvement de jeunesse.