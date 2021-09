Mouscron : une unité de l’hôpital entièrement évacuée en urgence - Hainaut matin - 20/09/2021 Que s’est-il passé à l’hôpital de Mouscron ? Les pompiers sont intervenus en urgence sans pour autant déclencher leur sirène. En quelques minutes, ils ont déployé leur matériel et sont entrés dans l’hôpital. Certains ont tenté d’installer la grande échelle pour atteindre une chambre avant d’abandonner leur plan, la pièce incendiée n’étant pas accessible. Des patients qui avaient ouvert la fenêtre de leur chambre scandaient un « à l’aide » éloquent. De l’extérieur, aucun dégagement de fumée n’était apparent. Dans le hall de l’hôpital, le calme régnait. Aucun signe de panique ne transparaissait et aucune évacuation imminente ne semblait se mettre en place. La préposée de l’accueil vaquait à ses tâches comme si de rien n’était. La police n’était pas présente mais les pompiers se précipitaient sur les lieux pour intervenir dans les plus brefs délais. Pompiers et membres de l’hôpital précédaient à un exercice afin de répéter minutieusement les gestes et procédures à suivre en cas d’incendie. Depuis l’alerte jusqu’à l’évacuation de l’unité, 1h et 10 minutes se sont écoulées, un timing performant selon les pompiers et les responsables de l’hôpital. Des exercices récurrents Les équipes de sécurité procèdent régulièrement à des exercices d’évacuation sans nécessairement l’intervention des pompiers. Ces situations simulées ont aussi pour objectifs d’optimaliser l’efficacité et la rapidité des interventions. « Cela va nous donner des enseignements pour la suite » explique Céline Delefortrie, responsable de la sécurité du CHM qui envisage d’autres exercices. Un bâtiment résistant au feu Au niveau des unités de soins, les structures portantes d'un bâtiment hospitalier restent stables et résistantes au feu pendant 2 h. Une porte d'entrée de chambre résiste pendant une demi-heure et les cloisons pendant plus d'une heure. Ce qui laisse un laps de temps suffisant pour l’intervention entre le moment où l’incendie est détecté, l’arrivée des équipes d'intervention de la zone de secours et l’évacuation des victimes. Une fois l’alerte lancée, les portes coupe-feu des compartiments se ferment automatiquement. Lorsque le feu prend dans une chambre, la porte doit impérativement rester fermée afin de protéger les autres. La fumée pose la problématique de la toxicité potentielle et surtout la perte de visibilité qui peut entraver la bonne action des services de secours dans la phase d'intervention. La fumée engendre aussi un effet de panique. Les autres chambres de l’unité sont confinées afin d’éviter que les patients et les accompagnants ne réalisent pas ce qu’il se passe et ne paniquent. Frustrant pour le personnel soignant de ne pas pouvoir entrer dans une chambre incendiée. Lorsqu’un incendie se déclare dans une chambre, le personnel soignant a pour consignes de ne pas entrer dans la pièce et de rassurer les patients bloqués à l’intérieur en leur parlant au travers de la porte; une procédure frustrante pour les infirmiers et infirmières, formés à porter secours mais conscients qu’ils ne peuvent pas mettre leur vie en danger afin de pouvoir répondre aux appels des autres patients inquiets et parfois dans le besoin. Une fois l’incendie maitrisé, ils devront aussi aider les pompiers à évacuer les patients sinistrés.