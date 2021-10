Mouscron : une maison de géants pour prévenir les accidents ménagers

Grimper sur une chaise, se sentir petit à côté d’un placard ou une machine à laver, accrocher le fil du fer à repasser au risque de le faire tomber sur sa tête, … quelques situations parmi d’autres que les adultes peuvent vivre dans une maison de géants.

L’univers a été reconstitué afin que l’adulte se sente comme un enfant de 3 ans. Dans la Maison des géants, on voit les choses en grand pour vivre comme un petit !

Dans un espace où tous les volumes ont été triplés, le public est invité à toucher à tout : grimper sur une toilette démesurée, porter une poêle énorme, empoigner un couteau gigantesque, allumer une machine à laver titanesque, grimper les marches d’un escalier colossal… De pièce en pièce, le visiteur vit une expérience amusante.

Ludique mais surtout éducatif et parfois interpellant.

L’objectif est de sensibiliser les parents, grands-parents, adultes en général à la prévention des accidents domestiques.

Le projet de la Ligue des Familles vise aussi à aider les parents à adopter les bons gestes dans leur logement. Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité et d’invalidité, surtout chez les plus jeunes et tuent trois fois plus de personnes en Europe que les accidents de la route. Ce sont les jeunes enfants qui courent le plus de risques d’être impliqués dans ces accidents.

Sans générer de peur ou de culpabilité, la Ligue des familles veut permettre à chacun de mieux se représenter les principaux dangers pour les éviter : jeunes parents, mais aussi nouveaux grands-parents ainsi que les professionnels et futurs professionnels de la petite enfance.

L’audioguide offre une foule de conseils. Des tablettes et lunettes spéciales offrent des expériences complémentaires en réalité augmentée.