Mouche ou abeille ? - Hainaut matin - 17/05/2019 Les abeilles occupent une place importante dans notre écosystème. On aime ce qu’elles produisent mais on les craint quand elles nous tournent autour. Et pourtant, les abeilles sont de moins en moins nombreuses dans nos régions. C’est la quinzaine de l’abeille, l’occasion de s’y intéresser et des les distinguer d’autres polenisateurs qui leur ressemblent comme les syrphes. Benoit Gauquie du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut, comment les distinguer ? Samedi – 9h30 à Stambruges. Il faut s’inscrire au 069/ 77 98 10 et à l’inscription, on vous donnera l’adresse exacte du lieu de rendez-vous. Plus d’infos : www.abeillesetcompagnie.be