Mons : Une maison de repos cherche des pédaliers pour les résidents. En avez-vous ? - 23/04/2020 Dans votre grenier ou garage, il traîne peut-être un pédalier que vous aviez acheté il y a quelque temps pour une quarantaine d’euros dans le but d’honorer l’une de vos bonnes résolutions : faire du sport ! La vie étant, le pédalier prend les poussières dans un coin de votre habitation sans qu’il ne vous fasse le moindre bien. Pourquoi ne l’offririez-vous pas à des résidents de maison de repos ? Les seniors confinés ont grand besoin d’exercices pour se maintenir en forme afin notamment de reprendre les déplacements et balades en fin de confinement. Inès, kinésithérapeute aux Foyers Saint-Joseph dans le centre de Mons nous a contactés pour relayer son appel : elle aimerait collecter des pédaliers pour les résidents qu’elle suit au quotidien. « Le home en dispose mais pas assez que pour en laisser un dans chaque chambre et éviter les tournantes de matériel, vecteur de microbes en cette période de crise. » « Je ne peux pas non plus demander à la direction de la maison de repos d’allouer un budget supplémentaire pour l’achat de matériel, les dépenses inhérentes notamment à la protection contre le covid 19 étant conséquentes en ce moment ». Les mini-pédaliers permettront aux résidents d’entretenir au quotidien la mobilité des membres inférieurs , primordiale pour leur santé et leur moral. Si vous disposez de ce type de matériel dont vous ne servez plus et que vous souhaitez l’offrir à des ainés, contactez par exemple Les Foyers Saint-Joseph de Mons ou une autre maison de repos près de chez vous. Vous ferez sans conteste des heureux !Inès nous a contactés pour les Foyers Saint-Joseph de Mons : 065/ 39 51 55. Foyers St Joseph 10 Blvd Constantinople 7000 Mons. Le Hainaut et le vélo, une grande histoire ! La pédale a été inventée par le jeune Ernest Michaux, alors âge de 19 ans, en 1861. On parle à l’époque de draisienne. Au Musée de Folklore de Mouscron, vous verrez un vélo de plus de deux siècles, pièce rare qu’Anatole Seys, vendeur et réparateur de cycles à Mouscron et coureur cycliste amateur, avait achetée à l’exposition Universelle de Paris en 1867. Le vélo de « Michaud », du nom de son créateur, était une lourde draisine (40 kg) peu confortable dotée de pédales sur la roue avant.. Les cyclistes légèrement penchés vers l’arrière étaient assis sur une selle en fer. Seuls les bourgeois pratiquaient (en costume) ce nouveau moyen de locomotion très en vogue à l’époque ! L’une des premières courses eut lieu entre Templeuve et le Mont-de-L’Enclus, l’un des points culminant du Hainaut (141 m).