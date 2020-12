Mons se pare de ses plus belles illuminations pour "Les Jardins d'hiver"!

La magie de Noël, les longues promenades au marché, le vin chaud et les guirlandes... Un nombre incalculable de symboles qui nous rappellent les fêtes de fin d'année. Seulement, crise sanitaire oblige, cette période sera obligatoirement bouleversée. Qu'à cela ne tienne, pour ajouter un peu de paillettes dans nos yeux, la ville de Mons, dans le cadre de son programme "Mons Coeur en Neige" s'illumine, du 4 décembre au 3 janvier, à l'occasion des Jardins d'Hiver.

Il sera donc permis de profiter de cette ambiance dans la rue, en se baladant, à quelques jours du réveillon et après. A la place de l'habituel village des commerçants seront installés les décorations thématiques, les illuminations ou encore les mosaïcultures. La Grand-Place sera mise à l'honneur également, avec le Chalet alsacien de Noël. Conçu spécialement pour Mons et dont la hauteur culmine jusqu'à 16 mètres de haut, il rappelle les contrées froides de l'est. Construit tout en bois, il apporte convivialité et chaleur à la Grand-Place.

A ses côtés trône, majestueux, le Roi des forêts. Le sapin de 18 mètres de haut provient des Ardennes Belges, plus précisément de Stavelot. Ses guirlandes et décorations garantissent une plongée dans l'esprit de Noël. A son pied, la crèche de Noël, et son impressionnante mise en scène avec les personnages en résine. Pour continuer dans le thème de ces Jardins d'Hiver, des chalets garnis de personnages ludiques, d'autres sapins, des cabines de skis ou encore des casse-noisettes géants sont au coeur du parcours dans la ville, créé pour les enfants et les adultes. Les mêmes éléments sont à retrouver sur la place du Marché aux Herbes ou encore devant l'Hôtel de Ville, lui aussi décoré pour l'occasion.

Mais les citoyens ont également pu laisser s'exprimer leur créativité ! Armés d'un POSCA blanc, une sorte de marqueur à l'acrylique, ils ont pu décorer les vitrines de plusieurs commerces de la rue du Miroir ou de la rue d'Havré, comme La Gaufrerie, Texas Coffee House, Multipharma, L’Académie, Sœurs², Sarah Pacini, le P’tit Garin, Coiffure Raymond eou encore Coiffure Benoit.