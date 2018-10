" Matins Câlins " dès lundi matin !

Vous êtes parents, grand-parents de jeunes enfants de 2,5 ans à 6 ans ?

Ca crie, ça pleure, ça grouille, ça stresse chez vous le matin ? Vous n’êtes pas les seuls à être dans le cas.

Dès lundi matin, ce sera plus calme à la maison grâce à Matins Câlins, deux heures d’activités entre parents et enfants orchestrées par des psychologues.

Partager un moment ludique avec son enfant, découvrir des trucs et astuces, bricoler des outils ou des jeux pour faciliter le quotidien de la famille, rencontrer, échanger avec d’autres parents et des professionnels de l’enfance… tels sont les objectifs du nouveau rendez-vous lancé par la Maison de la Parentalité du Plan de Cohésion Sociale et la médiathèque communale de Péruwelz.

" Ce sera ludique et pratique avec des jeux, des activités, de la lecture et des bricolages " nous explique Caroline Gras, psychologue.

Cela se passe à la Médiathèque de Péruwelz samedi matin de 10h à 12 h.

Les "Matins Malins", s’adressent aux familles ayant un enfant entre 2,5 ans et 6 ans. On parlera de rituels du matin et du soir aussi.

Médiathèque Charles Deberghe, Petite Place, 3 à Péruwelz.

069/ 25 40 14