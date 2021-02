Matinée exceptionnelle sur l’ovale wallon avec la Finale des trotteurs français - Hainaut matin... 9 courses pour un programme qui débutera à 9h50 Une réunion à huis-clos mais à suivre bien sûr sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course et Première des quatre finales pour les trotteurs français. Le championnat des 4 ans a été dominée par HILDA MARIA, qui reste sur trois succès. HOPEFUL LADY possède des moyens mais elle est barrée par la favorite tout comme HAIL STORM, HELVAMOSA et HELLO MELODY, qui ont toutes subi sa loi. 2ème course A chacune de ses sorties à Mons, HIMEROS DU GOUTIER a perdu ses adversaires en route. Rencontrant les mêmes, il devrait remporter sans mal une septième victoire de suite. HOKUS D'HERTALS n'a rien pu face à lui la dernière fois. HÉROS DE MAHEY, HÉROS et HAIROS DE LAHAYE viseront la troisième place. 3ème course La victoire devrait se jouer entre ENIGME et GAMÉLIA DUB'S dans cette finale pour juments de 5 à 7 ans. Ce sera d'ailleurs la "Belle" entre ces deux là qui ont dominé durant tout l'hiver. GALWAY DANICA, FIROLINE et ERMINE DU RYS ont régulièrement pris des accessits derrière nos deux favorites. EDÈNE D'IS peut surprendre. 4ème course Encore une belle finale avec cette fois les mâles de 5 à 7 ans. FLEVO RENKA tentera de remporter un cinquième succès de rang. Il n'a jamais rencontré FLASH DE DUFFEL, qui est en retard de gains tout comme GAMIN DE COKTAIL, qui part derrière. EDEN DE CHIRCAS a très bien gagné à Mons avant de confirmer à Kuurne. GINKO DE LA VALLÉE, GOOD HAUFOR et FANGIO DE KARMEL viseront une place. 5ème course LORD OF LOVE et MDE LA FUTAIE sont en forme. FARMONY DE JUPILLE également mais elle semble un ton en dessous. 6ème course KYTRA DE YH se placera au-dessus du lot à condition que son apprenti s'en sorte avec elle. CESARE W est capable de rattraper le temps perdu. JYNA D'ERPION fait toutes ses courses. KYWI DE CORTA descend de catégorie mais court rapproché. 7ème course HERTOGIN FANATIC est de tous les combats tout comme KEELY QUEEN ER. Ces deux là s'affrontent régulièrement et c'est souvent question de parcours. CORLEONE vient de renouer avec la victoire tandis que LETINA SUNSHINE visera encore une place. 8ème course DUC DE TYROLE confirmé à Mons aura notre préférence mais il faudra battre VELTEN LIMELIGHT qui possède des moyens. PROUD OF MY FACE et JULIETTE D'ERPION tenteront de finir fort après un parcours caché. EXOTIC JET surprend parfois et donc gardons-le pour une place. 9ème course Une institution en Belgique que ce Grand Prix des Flandres qui en est à sa 91ème édition. COCO BONGO possède 50 mètres d'avance sur VOLCAN DE BELLANDE qui a 26 fois plus de gains que lui. DELSON DU MOULIN sera avantagé par la longue distance.