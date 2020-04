Masque mode d'emploi : confection, test, port, désinfection… Toutes les questions que vous vous posez

Le port du masque est désormais recommandé, voire imposer dans certains endroits.

Le Collège de Médecine générale de Belgique recommande le port du masque pour toutes sorties afin d’éviter une nouvelle reprise de la pandémie.

Encore faut-il en disposer et s’en servir prudemment et à bon escient.

Les pharmacies en vendent mais à moyen et long terme, les masques représentent un budget considérable.

Que vous ayez ou non une machine à coudre, il est possible de les confectionner vous-même tout en gardant en tête qu’un masque est une des mesures à adopter pour se protéger du covid 19 et non une protection tel un scaphandre efficace à 100%.

Comment confectionner un masque avec une machine à coudre ?

Les masques doivent être confectionnés en plusieurs couches avec une poche pour un filtre (essuie-tout, filtre à café,…)

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, l’important est de multiplier les couches : deux de coton et une de polyester.

Le SPF Santé Publique de son côté préconise trois couches de coton.

Le Professeur Jean-Luc Gala des cliniques universitaires Saint-Luc a également mis en ligne un patron et des explications pour la fabrication d’un masque tout aussi efficace qu’un masque chirurgical, dans lequel on incorpore un filtre à café ou essuie-tout.

Pas de machine à coudre. Quid ?

Si vous ne disposez pas d’une machine à coudre, pas de panique, il est possible de fabriquer un masque en quelques instants.

Vous avez besoin de tissu en coton (la soie et le synthétique protègent moins bien d’après le SPF Santé Publique). Il peut s’agir d’un foulard que vous réutilisez, d’une serviette ou d’un morceau de t-shirt, d’élastiques et d’une agrafeuse.

Dans un cas comme dans l’autre, prévoyez-en plusieurs afin de ne pas à avoir à répéter l’opération de décontamination chaque jour. Placez-en un de réserve dans un sac plastique neuf, propre, idéalement zippé ou bien fermé que vous glisserez dans votre poche au cas où un élastique ou une couture lâcherait.

Ajuster le masque selon le visage.

Pendant la confection, essayez le masque et ajustez-le afin qu’il épouse parfaitement votre visage et que vous n’ayez plus à le toucher une fois qu’il sera placé. Faites de même pour chaque membre de la famille.

Mon masque est-il efficace ?

Une infirmière américaine recommande un test simple à réaliser en quelques secondes. Portez votre masque et essayez de souffler sur la flamme d’une bougie. Si elle reste inerte, votre masque est efficace !

Ayez toutefois bien en tête que les masques quels qu’ils soient sont une mesure barrière qui s’ajoute à d’autres comme le lavage des mains et la distanciation sociale.

Comment porter correctement le masque ?

Il est indispensable de se laver les mains avant de poser le masque sur le visage et après l’avoir retiré, idéalement avec de l’eau et du savon pendant une quarantaine de secondes ou avec de la solution hydro alcoolique ! Lorsqu’il est posé sur votre visage, le masque doit impérativement recouvrir le nez, la bouche et le menton. Vous devez pouvoir respirer aisément par la bouche et par le nez.

Evitez de le toucher surtout à l’intérieur, les muqueuses du nez et de la bouche étant les portes d’entrée principales du virus.

Pendant combien de temps puis-je porter le même masque ?

Après quatre heures, il est recommandé, dans la mesure du possible de changer de masque en ne négligeant pas le précieux rituel du lavage des mains. Si vous sentez que le masque s’humidifie avant quatre heures, remplacez-le.

Comment retirer le masque ?

Otez le masque par l’arrière ou avec les élastiques. Ne touchez pas le devant qui peut être infecté. Une fois le masque retiré, n’oubliez pas de vous laver les mains.

Comment décontaminer le masque ?

Après chaque utilisation, le masque doit être lavé pour détruire les pathogènes présents : à 90° ou 60° avec un repassage à la vapeur.

Les filtres tels que les essuie-tout ou filtres à café sont à usage unique.