Martine vous propose une visite au Louvre - Hainaut matin - 23/06/2021 Martine et son chien Patapouf nous reviennent. Martine, ce sont des millions d’albums vendus dans le monde depuis 1954 et la création du premier album : Martine à la ferme. Sortie de l’imagination et du crayon de Marcel Marlier, originaire de Mouscron, Martine nous revient cette fois avec une visite du Louvre. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de François Marlier, le fils de Marcel Marlier et lui a demandé pourquoi le Louvre ? « Le Louvre était demandeur. Le Louvre nous avait contacté et aurait voulu que Martine se balade dans leur musée. C’était un honneur aussi bien pour eux que pour nous ! Le Louvre a imposé toute une série d’œuvres à visiter et puis on a repris dans l’ensemble des dessins de mon papa, des dessins qui se prêtaient à la situation. Martine a visité dans le passé d’autres choses et puis on a pu réutiliser ces dessins qu’on a réimplanté dans le cadre précis du Louvre. C’est toujours la vraie Martine, c’est pas du nouveau, c’est pas du chipotage ! Ce sont exactement les vrais dessins que l’on a parfois isolés d’une page complète pour la remettre dans les conditions réelles du Louvre. » Vous poursuivez l’œuvre de votre papa ? « On est plongé dedans depuis toujours mais on ne poursuit pas dans la mesure où mon papa été arrivé à un tel niveau de qualité technique que personne n’aurait été capable de reprendre l’aventure. » On vous retrouve dans certaines histoires ? « Oh, dans plein ! Déjà je pense comme Martine au parc que j’étais dans ma poussette. Je suis à gauche et à droite en fonction de l’âge dans pas mal d’albums. » Martine au Louvre sort aujourd’hui, c’est le 61ème tome. Plus d'infos sur Martine au Louvre : www.casterman.com