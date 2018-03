Mars débute avec une réunion 100% trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie

9 courses au trot Départ de la 1ère à 16h30 Cheval du jour : 403 BRIO DE JANEIRO Outsider du jour : 613 EQUADOR LE BLANC

1ère course

DRAISIENNE vient de s'imposer de belle manière devant BANCO DE VER à Kuurne. Toujours à Kuurne, DROOPY vient de devancer CHARME DU PIEFFORT. COMME IL FAUT adore partir du premier rang derrière l'autostart et vient de le prouver en gagnant à Mons. DAGMARE FROMENTRO reste très compliqué. Retenons les bons engagements aux gains de CHARMEUR DES HAYES, DRAGON DU BOURG et DAMIRO BUIZARDERIE. DANSEUSE INDIENNE peut mieux faire. DINO DE BOURGOGNE représente le tandem Jos-Kamminga !

pronos : 6-2-7-3-15

2ème course

CHAMPIGNY CAMILLE vient de surprendre à très grosse cote à Kuurne de façon magistrale battant BERING DU GOUTIER, BOGDEN, CROQUE TOUT, CYRIUS ROSE et CASSIOPEE JOB. APOLLON DU LOISIR sera aujourd'hui confié à G. Vergaerde. COSMETIC et CALA GRAND LARGE devraient participer à l'emballage final. Course de rentrée pour BLASON DU VIVROT bien placé aux gains.

pronos : 3-12-16-7-1

3ème course

TIGER DANOVER vient de gagner le GP D'HIVER tout en rendant 25 mètres à GOSIP SIDNEY, USTINOF DU VIVIER terminait 3ème mais revient à Mons où il sera sûrement plus à l'aise. RU DE L'AIROU sera encore dans le coup. DALENCIA et RIVIERA AS sont de bons outsiders.

pronos : 10-8-3-9-4

4ème course

BRIO DE JANEIRO semble capable de gagner cette course. AMBER D'ATOM retrouve Rick Ebbinge. CAPELLO VICI revient à Mons avec des ambitions. ANDROMEDO est irrégulier. ALADIN BLEU en bonne forme. BACCHUS D'ARTHIRO a déjà fait des survaleurs. COR DE CHASSE, BARFLEUR et DIVINE DE JIEL on tous le droit de monter sur le podium.

pronos : 3-7-8-2-4

5ème course

ATTILA D'YVES vient de battre à deux reprises AQUITO DE JUPILLES et VAMOS PERRINE. VENDANGEUR rentre mais dépend d'un entourage très adroit. VINCE DE SURVIVOR a le droit de s'imposer. BINIOU DU BEUVRON et BELLE ALLURE lutteront pour les places comme bien d'autres.

pronos : 8-1-2-3-4

6ème course

EL PISTOLERO est drivé et entraîné par Langeweg jr. IMAIL OCCAGNES vient de devancer EL CAMINO REAL, DRINGEAT MAURITIUS, JUST MY LOVE et HABIBI. UVETTA LASER a déçu. DREAM MADRIK peut se révéler. GEORDIE peut se placer. EQUADOR LE BLANC pourrait créer une grosse surprise.

pronos : 14-11-10-2-13

7ème course

TOUCH OF WIND BI est revenue au mieux. FOR SALE reste susceptible. PROUD OF MY FACE vient de battre courageusement A BORD D'ISQUES. FORLAN est le plus riche du lot. MAD DIVA reste sur deux 2ème places.

pronos : 1-2-8-7-5

8ème course

La Hollande pour un couplé gagnant possible. GINA BROS et PEARL STARDUST devraient se disputer la victoire. Derrière, pensons aux chances de INGE MATIC, FARO SUE HEIKANT, ITALIA JOYEUSE (bonne rentrée récemment) et GOLDY VIVANT pour les places.

pronos : 1-3-7-4-5

9ème course

HERNANDO VI est sur le renouveau et possède beaucoup de fraîcheur. JULIETTE D'ERPION possède un peu de classe. CASANOVA DE RICO est un métronome. DEVIL BOKO et ITOKI DU LOMBART devraient très bien se défendre. ANDGEL, FULL OPTION et DAISYMONEY RINGEAT resteront à l'affût.

pronos : 3-6-10-4-7

