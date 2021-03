Mars bleu, le mois de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal

Mars est le mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal en Belgique. Un contrôle médical qui ne nous emballe pas vraiment mais qui est tellement important. Dès aujourd’hui, nous serons sensibilisés au dépistage du cancer colorectal.

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès du Docteur Stéphanie Dingenen, médecin oncologue consultant à Ambroise Paré à Mons, comment se passe dans un premier temps ce dépistage ?

"Donc en fait le dépistage en lui-même, à partir de 50 ans, se fait sur les selles. Et donc c'est un prélèvement d'échantillons de selles que l'on fait à la maison et qu'on envoie par la poste directement au centre communautaire de référence de dépistage. Il va y avoir une analyse de ces selles et si il y a du sang dans la selle et bien à ce moment là, il va falloir passer une coloscopie.

La coloscopie n'est pas du tout douloureuse, elle est faite sous anesthésie générale. Ce qui est parfois un peu plus embêtant c'est la purge que l'on doit prendre évidemment pour vider le colon, pour pouvoir bien voir les muqueuses mais en soi l'examen est totalement indolore, facile, rapide et tellement important.

Le cancer colorectal, c'est un des cancers les plus fréquents. Le deuxième chez la femme, le troisième chez l'homme avec plus ou moins 8 000 cas par an en Belgique et qui peut à un certain stade devenir mortel.

Et donc on essaye de plus en plus de sensibiliser la population, de la rassurer pour pouvoir enlever des lésions précancéreuses ou même des polypes afin d'éviter les maladies plus avancées."

Où commander son kit de dépistage ?

• Sur les sites :

www.depistageintestin.be

www.ccref.org

• Par téléphone :

010 23 82 72

• Chez les médecins généralistes