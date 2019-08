Marché fermier Croque & Troque aujourd’hui à Ellezelles - Hainaut matin - 02/08/2019 De 17h à 20h Marché extérieur et interieur avec une dizaine de producteurs : légumes, fruits, fleurs, pâtisseries, glaces mais aussi une dégustation de fromages de chèvre et de brebis. Plus d’infos sur la page facebook : maison du pays des collines