Mais qu’y a-t-il dans ce camion « Belgez-vous » sur les places des Hauts-Pays ? - Hainaut matin... Elle a ouvert une épicerie mobile il y a tout juste deux semaines. Elle sillonne les campagnes à bord de son camion «Belgez-vous », ça en dit long sur les produits qu’elle propose. Carine Bresse a demandé à France Domain quels types de produits elle proposait ? « Des produits artisanaux belges issus du circuit court, donc je vais en direct chez les producteurs chercher les produits. Il y a un peu de tout : des chocolats, des gourmandises, des produits secs comme des pâtes, des légumineuses, des miels, des thés, des cafés, c’est hyper varié et des sauces pour les pâtes aussi. Fruits et légumes non, parce qu’il y a déjà assez de maraîchers dans la région qui font ça super bien et qui font les livraisons à domicile et donc voilà chacun son métier ! » Vous travaillez à l’AViQ, l’Association pour une Vie de Qualité, pourquoi cette deuxième aventure ? « A la base c’était vraiment une passion de faire partager à mes proches les produits locaux que j’allais chercher. J’adore le contact avec les producteurs et donc c’était vraiment une passion que j’avais envie d’élargir un petit peu et de faire partager avec plus de personnes. » Vous pouvez retrouver France à Dour sur la Place de Blaugies & Elouges, dans les Honnelles sur la Place de Roisin & Montignies et Thulin. Plus d’infos via la page Facebook Belgez-vous