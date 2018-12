Les visiteurs de l’Hippodrome de Wallonie seront gâtés aujourd'hui

Réunion de trot de 11 courses Départ de la 1ère à 16h40 cheval du jour : 412 USTINOF DU VIVIER outsider du jour : 508 SESAMO OM

1ère course

DRINGEAT MAURITIUS possède de la vitesse et de la tenue tout en partant du premier rang derrière l'autostart. ESPIO DE VANDEL est un 4 ans qui se révèle. DEFI DU THEYS devra composer avec son numéro de départ. DJANGO DE BACONVAL possède de la vitesse. ELIOT DEELE a bien couru récemment. Pour DEDIER cela risque d'être tout ou rien. CRACK DE NEUVILLE peut surprendre. EDEN DU VARLET sera D4.

pronos : 8-9-7-13-15

2ème course

DREAM MADRIK semble avoir trouvé la bonne cadence. CRACK DES PRES est très régulier. DUC DE TYROLE vient de se révéler. EPINARD peut se racheter mais devra partir du 2ème rang. DOCKER DU CARBONEL reste imprévisible mais un jour il surprendra pour une place. ECLAT DES ILES, DROOPY voire ELGADO DE LOU sont des outsiders corrects pour les places.

pronos : 8-2-6-10-11

3ème course

DECISION reste sur deux succès. DAISYMONEY RINGEAT accumule les bons résultats. DIVINE DE JAVA à la pointure. Rachetons DIVINE DE JIEL, ELLA D'ELCHE et CECILE TER BLEKTE. ELDA DES CHAMPS est régulière. Au deuxième rang derrière la voiture, citons : CARAVELLE D'HEULE, ENDEAVOUR DOPE et EXPLORER QUEEN. EBENE DE MAGALOU complétera notre sélection.

pronos : 5-4-6-2-1

4ème course

Départ aux élastique sur un parcours assez réduit. USTINOF DU VIVIER peut l'emporter aux dépends de GOSIP SIDNEY voire EXCLUSIVE LANRE, SUNSHINE KRONOS et EAGLE B BUTCHER qui partent 25 mètres devant. VIVO PER LEI n'est pas n'importe qui. ALIENOR DE GODREL sera sûrement l'un des principaux favoris. Mathieu Mottier fait le déplacement avec DIEGO DU GUELIER.

pronos : 12-11-2-6-5

5ème course

Au premier rang, IMMER BUTTERFLY ne déçoit jamais. KAELA VRIJTHOUT vient enfin de gagner. KARTOON est désormais bien connu et reste régulier. SESAMO OM est capable de lutter pour le succès. GRIMALDI devrait se placer. EDGAR FLEVO n'est pas à l'abri d'une surprise. DREAMBOY HORNLINE, JOINTNESS SIDNEY, BAL BORA et CASANOVA DE RICO seront de la partie dans la phase finale.

pronos : 1-8-5-7-2

6ème course

GRAND RIVER et Jos peuvent faire la différence. UCALAYA BI appréciera la distance. DUC DE REUX est confié à L. Roelens. LICKETYCLICK et JOEPIE SLIPPER sont de bons chevaux. JARRAH BOLETS et ITOKI DU LOMBART se défendront pour une entrée. Après, à chacun les siens.

pronos : 7-1-6-5-2

7ème course

1750 mètres. MIRACLE YANKEE possède le chrono pour terminer dans les 3 premiers. LETINA SUNSHINE et BEAUTY FLOWER CG sont réguliers. Un peu court peut être pour IRIS DES D. JACINTO reste sur une avant dernière course de bonne qualité. JYPSI PRO et Rick Depuydt (D4) peut surprendre tout le monde. EDMON DU VIVIER tentera de se racheter.

pronos : 4-6-7-8-13

8ème course

FELIX DE WATOU vient de bien débuter. FALCON DE FHAM a passé une très bonne qualification. FINGALO a déjà gagné et sera confié à Geert Lannoo. FLEURON DE FROMIEE sera D4 avec Jos. FILOU DE DUFFEL débutera avec des prétentions. FAROUK D'EP et FLASH DU CONDROZ peuvent surprendre malgré leur départ du 2ème rang derrière l'autostart. FERDI DRY est bien née. FALLING SKY tentera une place tout comme FALCO DE DIGEON.

pronos : 1-2-8-5-9

9ème course

C'est très ouvert. Chronos en faveur de FLAGGER et FLASH JAC aux qualification. FILOU DU MARQUIS sera drivé par Rik Depuydt en quête du sulky d'or en Belgique. FUN DU HAUTY, FAKIR DE CERISY et FILS DRY peuvent se révéler. FILOU DE FROMIEE dépend d'un tandem redoutable. FEREO NOA et FORYOU DU CHATAULT peuvent bien faire dans ce lot assez faible.

pronos : 1-2-4-8-6

10 ème course

Belle course avec des chevaux en forme. HARDWELL DE HEOT vient de gagner et est resté au mieux. JADORE SUGAR, KOLDING SIDNEY, KEELY QUEEN et GOLDY DE TOUCHYVON restent sur une bonne deuxième place chacun. JACKMAN (en ne tirant pas trop) peut s'imposer également. UNIQUE AFFAIRE et GOBORG sont les outsiders de l'épreuve.

pronos : 8-1-3-2-4

11ème et dernière course de cette splendide soirée réservée aux trotteurs montés. Rendement de distance à partir du numéro 8 : HYSTOIR D'ERPION : monté par K. Myle. HEINZ HEINO et PROUD OF MY FACE devraient faire l'arrivée s'il partent assez vite. DRAKKAR CLEVILLE, ALI THE BEST, FOKKE ZWARLAND, CONDOR SKY voire ELLA DU VERTAIN tenteront de résister à leur retour.

pronos : 11-12-3-8-4

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be