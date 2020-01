Les trotteurs sont de retour en nombre ce mardi en fin de journée sur l'Hippodrome de Wallonie -... Départ de la 1ère à 17h55 9 courses au trot Cheval du jour : 306 EDENE D’IS Outsider du jour : 508 GREMILIE DIESSCHOOT 1ère course ELVIS DU PALAIS est bien engagé aux gains. FLASH SPECIAL peut surprendre. DIAMANT D’HERMES reste inconstant. DIAMOND ER ne part pas toujours sur la bonne jambe mais semble bien disposé actuellement. EKO DE TILLOU fait l’arrivée lorsqu’il est bien disposé. DUC DES CLERBOSQ est en forme et nous vient de Hollande. DARWIN DU BREUCQ devra cette fois s’élancer du 2ème rang derrière l’autostart. FLAGGER progresse. EXTRA DE CRENES va tenter une place Pronos : 6-9-7-5-4 2ème course 2850 mètres, rendement de 25 mètres à partir du numéro 9 : COLORADO BLUE (qui termine souvent en tête des battus). VYTRO D’ERPION collectionne les bonnes sorties. VALENTINO STRIX est régulier. DANSEUR BAROQUE est le plus jeune de l’épreuve. UGUITANO fait partie des plus âgés mais est en forme. DUNBAR est bien engagé en tête. CLEMENZA AM est confié à D. Locqueneux. BEST DU HAUTY a déjà réalisé de bonnes choses. UNERO MONTAVAL vient de gagner deux de ses 3 dernières sorties. TRUMAN DAIRPET est peut-être légèrement sur le déclin. USTINOF DU VIVIER est une pendule de classe. Pronos : 14-4-8-12-2 3ème course Course réservée uniquement aux juments. EPONA DE NAY est à la fois la plus riche et l’une des plus rapides. FAVORITE GRIM vient de renouer avec la forme. DIVINE DE JANA peut surprendre. EDENE D’IS peut gagner si elle reste au trot. ECLIPSE DE CRENNES vient de terminer 3ème et est D4. ENIGME est associé à N. Roussel. Pronos : 6-8-7-3-4 4ème course La coupe des 5 ans. LOVER BOY aura de grosses ambitions. LINCOLN EV est régulier pour les petites places. LIEBLING E a gagné 4 de ses 6 dernières courses. LUCKY BASE est un cheval capable de tout. LA LUNA VRIJTHOUT prend parfois une place. LYNX D’ERPION est attendu au tournant pour un rachat. Pronos : 1-3-5-7-6 5ème course Le prix Bird Parker. GINGIRELLA peut cette fois terminer sur le podium. GRACE GIRL également. GEISHA PAN sera dans le multi si elle évite la faute. GIGOGNE et la plus argentée de l’épreuve. GANGA DES VALLEES va participer activer à l’emballage final. GALAXY DU NEUFBOIS vient de terminer 2ème. GALINA DE LAHAYE peut obtenir une nouvelle place. GREMILIE DIESCHOOT peut gagner en restant au trot. GARBO DE RETZ est une révélation possible. GILDA DU THIEGO possède beaucoup d’expérience. GOLDEN CROWN s’annonce comme une bonne jument. Pronos : 8-3-6-5-15 6ème course Le prix Bold Eagle. 1750 mètres. Beaucoup d’inconnues. Restons prudents et surveillons le betting et les canters d’avant course. NAND BRIGADOON est un ‘Ghekière’. NEVER LOSER HD est issu de ‘Daguet Rapide’. HANS IN THE WOOD est un ‘Sap’. NOUBA MOM est très bien née : la favorite. NEFERTITI BOUM n’a pas trop mal débuté. NOTRE PERLE est une ‘Prodigious’. Pronos : 8-9-1-6-4 7ème course Le prix des apprentis et lads jockeys. 7ème course du programme. KITANA NOVEMBER trouve des conditions en or pour au moins terminer dans les trois premiers. FLEUR CROWN reste délicate. DJOHNNY BE GOOD tentera une nouvelle fois de se placer. JENNIFER GEDE possède un bon record. KYRAL D’ERPION est le cheval de la course. KADABRA BOLETS va lui donner une bonne réplique. EXOTIC peut surprendre. MYSTERIOUS MOM possède beaucoup d’atouts. EROS DU BIS viendra ensuite comme un bon outsider. Pronos : 6-5-8-1-3 8ème course FILOU DE BEAULIEU trouve un bon engagement. EPINARD doit être racheté. ETE DU LOIR est meilleur que l’on peut le penser. ELFE DU CHATAULT est confié à G. Lannoo. DIEGO D’HERMES est D4. ECLAT DES ILES doit rassurer son entourage. DREAM MADRIK peut mieux faire. Pronos : 5-8-2-9-10 9ème course Neuvième et dernière course en ‘on line’. BUCELIO VERDERIE tentera une place au moins. INVINCIBLE BOLETS est régulier mais ne gagne pas. JAMBORA est un vainqueur en puissance. JESSY JET VG reprend le cours de ses bonnes performances. ALEXIS BLEU est toujours présent. ICEMAN reste susceptible. Pronos : 3-4-2-1-6