Les trotteurs seront une fois encore très nombreux en cette fin d’après-midi à l'Hippodrome de Wallonie

10 COURSES AU TROT, DEPART DE LA 1ère A 16H15 cheval du jour : 208 DUR D'OREYE outsider du jour : 603 EXCALIBUR DE TORCY

1ère course

BROOKLYN MELODY est dans une forme euphorique. CLASSELLA THICEMA vient de devancer CHERIE D'AMAY, BARMIRANA (dont c'était la rentrée), CLIO DE BASSIERE et CLIO DU GEER qui peuvent mieux faire aujourd'hui. BELLE ALLUREétait séduisante lors de sa récente 3ème place, elle battait BELZIRA D'OCQUE et BLUE NOTE MELODY. CITY DU SAPTEL possède une première chance au vu de ses meilleurs résultats. DELIVRANCE trouve des conditions de course idéales.

pronos : 14-1-5-6-10

2ème course

DUR D'OREYE est en retard de gains et resterait sur 6 victoires consécutives s'il n'avait pas connu des petits soucis lorsqu'il terminait 2ème. Il est très estimé par Rik Depuydt. CLAUDE DE BRY peut encore devancer BOLZANO VICI, BRUTUS DU QUENNE (un peu court) et CROQUE TOUT. BOLERO DES HAYES et CASANOVA DE RICO sont très réguliers et lutteront pour les places.

pronos : 8-4-11-3-5

3ème course

USTINOF DU VIVIER est le cheval de classe. RU DE L'AIROU accumule les 2è places actuellement. TRUMAN DAIRPET est en bonne forme. MAFFIOSO FACE essaye de revenir au mieux de sa condition. En tête on tentera de résister avec TITAN VEPIMI (D4), FIDELITY RHYTHM, EAGLE B BUTCHER et ALWAYS MADRIK. TOCKEUR D'OCQUE fera de son mieux aux 25 mètres.

pronos : 10-9-8-4-6

4ème course

COPAIN D'HASARD tentera de se racheter peut-être au détriment du très régulier et méritant CRISTAL DES HAYES. CADAJO vient de terminer 3è tandis que CHRONOS terminait bon 4è. CYRIUS ROSE vient de se racheter et devrait s'en sortir pour les places. BRIO DE JANEIRO et BUTIN sont capable de surprendre. Des surprises sont attendues pour les places.

pronos : 4-6-5-11-1

5ème course

DRAISIENNE n'a pas été ridicule face à plus fort la dernière fois. HINDY HEIKANT n'a que 4 ans et sera confiée au très en forme H. Langeweg jr. JAZZ D'OVER est transformée depuis quelques semaines. INTERNATIONAL vient de remporter un sprint à Kuurne après deux mois d'absence. DONERAIL, EARLY BOSHOEVE voire COYOTE VIF peuvent se placer à belle cote.

pronos : 1-8-3-9-2

6ème course

Le vainqueur et même le couplé gagnant est à envisager entre les chevaux qui partent du premier rang derrière l'autostart (1 à 8). Deux chevaux bien placés aux gains : ET VOILA DE MUZE (rentrée) et EXTREME DE GRAUX qui a affronté les meilleurs de sa génération. EXCALIBUR DE TORCY cherche sa course courageusement mais vient d'être battu par ECHIQUIER tout en devançant EUGENE KERDU et EL CAMINO REAL. ECLAT DES ILES est moins performant pour l'instant mais on insiste (attention !). ENZO DE MORO a battu EXCALIBUR DE TORCY il y a peu. Derrière, note de méfiance pour ERMITAGE (souvent disqualifié). ESTEBAN DE FACQUE va bientôt faire parler de lui.

pronos : 1-7-3-4-8

7ème course

BAVARIA DU MOULIN accumule les bonne performances et semble avoir progressé. CEZAR H est revenu au mieux et vient de battre nettement COBRA. BRUNE KERDREUX vient d'être battue par TROMBONE tout en dominant HUNNYBUNNY qui effectuait une course de rentrée après une longue absence. DARCY RIVER vient de trotter 1.11.9 sur les 1750 mètres.

pronos : 3-7-2-4-1

8ème course

GINA BROS sera D4 par son entraîneur (toujours redoutable). INDEPENDET EV vient de terminer sur le podium. GAMIN reste sur deux succès mais avait échoué lors son unique tentative à Mons, attention son driver a retrouvé la forme. DIAMANT DE MIRANDA peut se révéler. DJANGO DE BACONVAL (s'il trotte) a sa place sur le podium. HADOL BOKO débute sous la redoutable casaque Montjoi.

pronos : 4-3-7-10-1

9ème course

FLASH DU LARGE mériterait de s'imposer. JACKPOT VRIJTHOUT va se racheter. FAVOURITE WISH reste assez fautif. SESAMO OM a assez de classe pour tous les surprendre. GO STAR revient petit à petit mais rentre une nouvelle fois. AMIE TER BLEKTE peut se placer grâce à sa dureté. ALEZAN ROSE cherche sa meilleure forme.

pronos : 5-4-2-3-6

10ème course

Les amateurs à l'honneur pour cette 10è et dernière course. ICEMAN semble redevenu lui-même. EGO BOY et HALISIA CORLEONE formeront l'opposition. GALOPIN DE CORTA a le droit de terminer sur le podium. GALILEE est mieux corde à droite mais sera drivé par P.V. Pollaert. HEIDI PRIDE et BUTCHERS DREAM ne sont pas battus d'avance.

pronos: 5-2-3-1-6

