Les trotteurs se retrouvent tout à l’heure sur l’ovale Wallon pour une réunion de 9 courses -... Bonne nouvelle pour les amateurs, le site pourra accueillir 200 personnes en tribune extérieure et 100 personnes à l’intérieur. Pour être parmi les visiteurs, il vous suffit de réserver votre place via l’adresse mail es@hippodromedewallonie.be en stipulant si vous souhaitez être en intérieur ou en extérieur. Ces consignes importantes sont imposées par la crise du Covid 19. DEPART DE LA 1ère 18H00 Cheval du jour : 106 EACH KING Outsider du jour : 412 GIVE YOU ALL OF ME 1ère course 1750 mètres pour débuter la réunion. BEST GAME sait aller vite. EACH KING sera préféré à ESPRIT D’ŒILLET. FANGIO HAUFOR devra rester sage. ELIXIR DU LAYON devrait finir vite. FAROFERA est bien engagée (5ans). ETERNEL DES HAYES, FASHION BOURBON, FIFTY D’ERAH et EOLE DE MAHEY seront les outsiders en vue. Pronos : 6-7-16-1-4 2ème course 2850 mètres. DECISION devra partir correctement. DANDY FELLOW devrait se retrouver. FAVORI DE LA BASLE (tout ou rien). KIDSPEED VRIJTHOUT est prêt à renouer avec une performance positive. JR WALKER E cherche une victoire. CORLEONE vole de progrès en progrès. FLAMENCO CEHERE reste sur une bonne deuxième place. MATEO DE REVE sera confié à L.Roelens. LULY MOM est en quête d’un rachat. KONWAY LIMBURGIA reste sur deux succès. ERMINE DU RYS est très dure à l’effort. Pronos : 3-8-16-15-2 3ème course 2300 mètres. LICKETYCLICK peut mieux faire. FREEDOM FIGHTER est délicat. JAMBORA, JR DIESCHOOT seront les favoris indiqués. ELANO DI QUATTRO peut les contrer. MISS MONEYPENNY est irréprochable. KARADJA VRIJTHOUT, ECLAT DU CALVAIRE et LOVE IT EV sont en forme et tous les trois déferrés (des antérieurs pour le partenaire de G. Vergaerde). Pronos : 4-5-6-3-8 4ème course Le Prix LETROT.COM. FUNKY DRY progresse. FRUCTUEUX D’ECHAL dépend d’un entrainement hollandais. FLASH DES PRES est capable de surprendre. DJOHNNY BE GOOD peut lutter pour une place. FORTUNA JIJO s’annonce redoutable. FLEUR DU RAMIEROU est une belle surprise possible. FURAC DE VALFORG possède un excellent record. GIVE YOU ALL OF ME est l’autre Van Dooyeweerd : il est en gros retard de gains. FIDEL DU NORD court pas mal actuellement. EROINE DU THENNEY peut mettre tout le monde d’accord. Pronos : 6-16-12-1-10 5ème course NEVER LOSER HD va progresser. LITCHI VRIJTHOUT est plutôt irrégulière. MONLOULOU cherchera un nouveau podium. KEENA DE CRESSY peut surprendre. GRACE GRAND LARGE s’améliore. LIMA VIVANT est régulière. MR BROWN manque un peu de chrono actuellement. MALINKA BOKO peut nous surprendre. LOTUS EV devra rester au trot. LIMONCELLO JP est dans le même cas. NYMPHE DU CHENE déçoit. LOUIS VICTORY FR sera dans le coup dans la phase finale. KEEP IT LIKEASTAR a perdu de sa superbe. MARCO BR peut gagner. Pronos : 9-10-15-13-6 6ème course Sixième course. MY LOVE ZEN va finir par surprendre. LET’S GO LOCO a montrés de bons moyens. LOLYE DE FOSSES peut cette fois s’imposer si elle reste sage. L’AS DU CALVAIRE est dans sa très bonne période de forme. KELSEY EV vient de mieux courir. JONNY HILL est un visiteur allemand de trois ans au record de 12.6 (n’a couru que trois fois). LINDSY’S ROAD est régulière et confiée à Jos. Pronos : 7-4-5-6-3 7ème course GRACE GIRL cherche une victoire. GALINA DE LAHAYE cherche plutôt un podium. CHAMPION LACTE n’est sans doute pas au mieux de sa forme. FLORIDE DU MELE semble avoir les moyens de très bien faire. FURIEUX DE GINAI est associé à un driver en forme. ETNA REYNALD va se racheter. ELAN DE VER est peut-être le cheval de la course. FLOYD DU GUIBEL peut surprendre. FLIRTINI sera redoutable. FACE TIME DANOVER possède un bon record. Pronos : 12-8-4-6-5 8ème course Des apprentis et lads jockeys en piste. 2850 mètres. C’est très ouvert. KITANA NOVEMBER découvre un très bon engagement. JYBOS D’ERPION revient en forme. EXACT D’OCCAGNES est parfois difficile. KYRAL D’ERPION collectionne les deuxièmes places. JOIE D’AVRIL viendra plutôt pour une place. EARL GREY WAY va se racheter. GRACEFUL BOKO est D4. LARRY MOM vient enfin de gagner. Pronos : 6-7-4-8-1 9ème course On termine par un sprint. MONEYMAN VRIJTHOUT, MISTER FEE et MILES OF SMILES devraient se disputer le succès. MILF VRIJTHOUT et MISS DU CHATAULT tenteront de les contrer. MILADY HD et MONTANA JP viendront ensuite. Pronos : 1-2-5-7-6