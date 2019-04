Les trotteurs s'affrontent ce soir à l'Hippodrome de Wallonie ! - hainaut matin - 19/04/2019 C’est avec encore quelques rayons de soleil et de clarté que débutera la réunion de ce mardi sur l’Hippodrome de Wallonie. Les trotteurs s’affrontent à 8 reprises avec le départ de la 1ère course à 18h. Après ce week-end Pascal, c’est un Jos Verbeek gonflé à bloc que l’on retrouvera à plusieurs reprises dans la réunion et notamment dans la 2ème course où il affrontera l’outsider du jour des pronostics de Dominique Beuken. Ensuite, nous aurons droit à une 3ème rapide sur la distance de 1.750m en espérant que les 11 partants restent dans le rythme jusqu’au poteau d’arrivée. Le tiercé se déroulera dans la 6ème et après une épreuve réservée aux apprentis lad-jockeys, ce sont les journalistes du monde hippique que s’affronteront dans la dernière de la soirée. Une épreuve qui vaudra d’être suivie pour son originalité. Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be