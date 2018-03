Les trotteurs feront le spectacle aujourd’hui à l'Hippodrome de Wallonie

Cheval du jour : 702 COPAIN D'HASARD Outsider du jour : 305 DREAM MADRIK

1ère course

LITTLE BRIGADOON devra rester au trot pour espérer s'imposer. LORD OF LOVE (fils de LOVE YOU) est un peu dans le même cas. LUXE HILLPERON aura l'avantage de l'expérience. FEBE D'ATOM et FARAH D'ATOM ont été bien qualifiés.

pronos : 5-4-1-3-2

2ème course

KISS ME QUANDO est invaincu mais dans des chronos assez faibles et c'était à Kuurne. JACKMAN vient d'améliorer son record. CERES TER PUTTEM est irrégulier. ENZO DE MORO a couru des lots plus relevés. IZORA VV vient de se réveiller en terminant 2ème de KISS ME QUANDO sur plus court. JOTELLO VRIJTHOUT est toujours maiden. ELENA DU MOULIN ne progresse plus pour l'instant.

pronos : 1-6-3-5-4

3ème course

CYLOO D'ERPION a tout pour plaire sauf qu'il ne reste pas à l'abris d'une incartade. DRINGEAT MAURITIUS vient de gagner tout en battant son record sur le parcours. Ce jour là, EL CAMINO REAL terminait 3ème et DREAM MADRIK laissait des regrets malgré trois fautes dans le parcours. IL DIABLO REYSHOF possède de la tenue. INDEPENDET EV n'a pas encore couru cette année. HIMO DE CRESSY et JESSY JET VG ne sont pas loin de se valoir. DEMONA TER BLEKTE est irrégulière. DIVINE DE JANA pourrait se révéler après 6 mois d'absence.

pronos : 8-5-3-10-11

4ème course

Trophée des 5 ans. DEESSE TERBEKEN vient de prendre pas mal d'argent en France. JACK LJ sera un rude adversaire et vient de battre JANUS BOSHOEVE. Rachetons JOINTNESS SIDNEY devant JUNGLE qui partira seul au premier élastique.

pronos : 4-5-3-2-1

5ème course

Dans un bon jour, AXEL DE GRAVELLE peut aller au bout. BRUMME DU DRUGEON n'a plus couru depuis 3 ans et COOPER PERON depuis 1 ans 1/2. La dernière sortie de COME BACK à Mons était bonne. CATSOUS vient de devancer CHRONOS à Kuurne tandis que CASSIOPEE JOB a bien tenté sa chance mardi dernier.

pronos : 10-11-2-8-9

6ème course

ITALIA JOYEUSE n'était pas encore au top la dernière fois et se faisait battre de peu par INGE MATIC. CASEY n'a pas encore couru cette année mais dépend d'un entraîneur en grande forme. COMME IL FAUT devrait se racheter. FRIENDLY MOOD possède le meilleur record. GOLDY TOUCHYVON est régulière pour les places.

pronos : 3-2-4-6-5

7ème course

COPAIN D'HASARD peut gagner. CRISTAL DES HAYES et CADAJO restent tous les deux sur 2 disqualifications. VIKEN vient de devancer ARNO MONDO SY à Kuurne. DREAM CROWN possède une très bonne chance théorique mais partira du 2ème rang derrière l'autostart. BRUTUS DU QUENNNE disputera les premières places. BALTIC PAN n'est pas battu d'avance pour les places.

pronos : 2-6-11-1-9

8ème course

IMMER BUTTERFLY est le cheval à battre. GHAEDRA VIVANT n'a plus couru à Mons depuis 2 ans mais est en grande forme. UCAYALI BI n'a jamais déçu son entourage. ITOKI DU LOMBART, FANIDOL DU PRAIRIE et ALADIN BLEU vont bien courir.

pronos : 4-3-8-5-6

9ème course

On termine la soirée au trot monté. MAD DIVA enfin pour une victoire ? DANCER FOR MONEY est un vrai spécialiste de la discipline. IYUCCA VRIJTHOUT ne devrait pas terminer loin. ALI THE BEST est en forme. CHARGE VIVANT et FLASH DU LARGE compléteront les partants aux 25 mètres. Outsider : CAPELLO VICI.

pronos : 11-8-10-3-7

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be