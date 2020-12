Les trotteurs de mardi ont libéré les box qui accueillent les galopeurs à l'Hippodrome de Wallonie sur le temps de midi

Les trotteurs de mardi ont libéré les box qui accueillent les galopeurs à l'Hippodrome de... 6 courses au galop dont 4 premium Début des opérations à 11h40 1ère course MAJESTIC ACE ne semble pas mal placé dans ce conditionnel pour ouvrir son palmarès. Malgré le poids, GALWAY GIRL devrait jouer un premier rôle. FAULKWOOD était très appuyé au betting lors de sa rentrée la dernière fois et il va sans doute courir en progrès. LUXOR et DAYLIGHT viendront ensuite. 2ème course FRENCH BERE vient de s’imposer à deux reprises sur ce tracé et semble pouvoir supporter sa pénalisation. BARBADOS BOB affronte cette fois un lot inférieur. Il retrouve BEIJING EIGHT et NYMFCO qu’il avait battu lors de son avant dernière sortie. AUTUMN TONIC cherche sa course. BLACK ISLE BOY est rallongé après son succès sur 950 mètres. 3ème course CHAP’S CELEBRATION a fait une rentrée surprenante la dernière fois après plus d’un an d’absence. Il devançait assez nettement le régulier AMERICAN CITY qui sera encore compétitif. WELLITAS vaut mieux que sa dernière sortie. WHAT SECRET et CAPITAL GEARING peuvent se placer comme beaucoup d’autres dans ce lot ouvert. 4ème course HAZM a quelque peu déçu la dernière fois en ne terminant que cinquième. EXPEDIATE affronte un lot moins relevé. Le 26 novembre dernier REALISATOR s’imposait en devançant SIR CHANCEALOT (deuxième) dans une course pour gentlemen-riders et cavalières. ALARIS ne semble pas loin de sa course. GALOPING HOGAN et SHADOW CHASER peuvent mieux faire que lors de leurs dernières sorties.