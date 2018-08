Les trotteurs animeront une nouvelle fois l’ovale de l'Hippodrome de Wallonie

Programme au trot de 8 courses Départ de la 1ère à 17h45

1ère course

INVIT KELLER DH vient de signer cinq victoires consécutives et il possède encore de la marge. Avec un bon parcours, JANA DE BRUCOM peut lui donner une belle réplique. FINE BOKO est en forme et elle mériterait de remporter sa course. UNIQUE AFFAIRE a été battu de peu par JANA DE BRUCOM au mois de juin. GINA BROS souffre d'un mauvais numéro au départ. JODY MOM et HUPSAKEE CM font tous les deux leur rentrée.

2ème course

JYNA D'ERPION trouve un engagement sur mesure et peut continuer sa belle série. DIVINE DE JANA progresse à chaque sortie. DÉLIT MINEUR ne devrait pas tarder à gagner sa course en Belgique. Les débuts d'EPSOM ne sont pas passés inaperçus. ICARUS a battu un bon cheval la dernière fois. KEELY QUEEN ER a affronté les meilleurs de sa génération lors de sa dernière course. Après deux courses de rentrée, JOY OF JET va encore courir en progrès.

3ème course

Les "Depuydt" père et fils ne se font pas de cadeaux et cette course peut encore être une belle explication entre Rik, associé à CHARMEUR DES HAYES, et Kristof avec BANCO DE VER. COMME IL FAUT est à reprendre après une disqualification. Sage, DANA NOA aurait pu espérer mieux la dernière fois. EXPRESS DREAM rentre, mais il avait en début donné une belle réplique à Et Voila de Muze, qui s'illustre en France.

4ème course

C'est ouvert mais COTENTIN DES VAUX, COR DE CHASSE et ALADIN BLEU sont des chevaux qui font toujours leurs courses. CHAPTER FOUR et CAPELLO VICI ont déjà réalisé quelques bonnes performances en Belgique. ALI THE BEST a très bien couru la dernière fois. DON JUAN DE MOËRES trottera-t-il ?

5ème course

COLETTE ORCHI a déjà gagné quatre courses et a de loin le meilleur record de la course. JAGGER DE PRAIRIE doit rester au trot. INGO et JOHN CASINDRA seront aussi à surveiller.

6ème course

La victoire va se jouer entre CASANOVA DE RICO qui fait toutes ses courses, INDO LOCO de retour en forme et FORLAN en quête de son meilleur niveau. CESAR CHARISMA et TOM T HALL peuvent surprendre dans un bon jour.

7ème course

Des chevaux de 3 et 4 ans qui n’ont pas 750 euros de gains. Tout semble possible... FARAH D’ATOM a déjà gagné. KOLDSTAR DIESCHOOT va progresser. LOLYE DE FOSSES a un record flatteur. LIKE ALWAYS peut également bien faire malgré son numéro en dehors.

8ème course

HEROGIN FANATIC est encore en gros retard de gains et devrait encore s’imposer.LICKETYCLICK fait une petite rentrée avec un engagement sur mesure. CRACK DES NOUETTES et JARRAH BOLETS viseront une place comme d’habitude.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be