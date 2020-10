Les trotteurs animeront les 9 courses programmées ce mardi en fin d'après-midi à l'Hippodrome de Wallonie

Les trotteurs animeront les 9 courses programmées ce mardi en fin d’après-midi à l'Hippodrome... 9 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 17H20 Cheval du jour : 104 EACH KING Outsider du jour : 301 NICO DE LAVALLEE 1ère course 2300 mètres. DELICIOSO et FALCON DE FHAM viennent de se placer et peuvent récidiver. EMPIRE DU PRIEURE et EACH KING (qui luttera pour le succès s’il évite la faute) dépendent de la même propriétaire. ESPRIT D’ŒILLET va disputer l’arrivée. GINKO DE LA VALLEE vaut mieux que ses dernières perfs. FORTUNA JIJO doit cette fois terminer plus près. GORLANDO STEED a déjà gagné quelques courses. ECLAT DES ILES fera encore de son mieux. FIROLINE peut se placer. DARTOIS et Jos seront joués. FLUPKE PAN devra rester sage. Pronos : 15-4-5-9-1 2ème course APPOLON DU LOISIR découvre un engagement plus qu’honorable. FORBAN DES RACQUES fait toutes ses courses. FUTAIE D’ERPION est la plus rapide. DECLIC DU GADE est prêt à surprendre pas mal de monde. CHARMEUR DES HAYES et EPONA DE NAY viennent de terminer en tête des battus. EBLACK BERRY manque un peu de gains. DEFI DU THEYS vient de prouver qu’il n’était pas obligé de faire le ‘tour’ pour gagner. Pronos : 12-7-10-4-6 3ème course NICO DE LA VALLEE a laissé des regrets en retrait la dernière fois. LAMONITA SVG peut se révéler avec son driver. MILADY HD vient de terminer deuxième. KISS ME DARLING DB est rarement disqualifiée. NIFORD DES BAUX est confié à Christophe Martens. GLORY BLANCO progresse sans cesse. MONIQUE D’HOEVE sait trotter mais tout comme GANESH et MA CHERIE DL elle reste irrégulière. LOTTO D’HOEVE est méritant surtout pour les places ainsi que GRACE GIRL. Pronos : 9-10-1-3-6 4ème course LULY MOM vient de gagner. DEMONA TER BLEKTE est confiée à Jules Van den Putt Jr. JYNA D’ERPION ne loupe aucun rdv actuellement. COMME IL FAUT est bien situé aux gains. LAST WINNER se place régulièrement. KAISER LANTERN n’a pas confirmé sa superbe course de rentrée. ERBY BRUN n’est pas incapable de surprendre. KALI MAGNUS et KYTRA DE YH cherchent un succès. BELIEVE ME CG est un cheval à surprise. Pronos : 1-9-8-3-2 5ème course 1750 mètres. GEISHA PAN s’est montrée courageuse jusqu’au bout récemment. KRIPTON possède une belle musique. L’AS DU CALVAIRE a séduit récemment. JEDI WISE LAUDA et LOTTE HALL VO (D4) sont des pendules suisses. Pronos : 5-6-7-8-3 6ème course Course au trot monté en Prémium. Rendement de distance de 25 mètres à partir du 7 : KIRR ROYAL LJ qui reste un placé potentiel sur cette distance de 2275 mètres. FIRST DU ROUILLY reste sur deux bons résultats. ERMINE DU RYS peut aller loin. DELSON DU MOULIN est de plus en plus sage. INGE MATIC peut compléter un trio. CRYSTAL PASSION est très bien engagé en tête. EXTREME DE GRAUX n’est pas hors course. COCO BONGO vient de faire belle impression. ITOKI DU LOMBART est un bon outsider tout comme EIGER DE JEMMA. CHRONOS prend souvent de petites places. JANA TRAFO peut se réveiller. FLASH DU LARGE court pour un accessit. Pronos : 9-6-1-3-4 7ème course Le Prix Dinant. Retour à l’attelé. LASTPRETENDER CM termine dans les deux premiers lorsqu’il n’est pas disqualifié. MISS DU CHATAULT poursuit sa moisson de petites places. KEEP DANCING HERO ne sera pas facile à battre. LIMONCELLO JP et KETTY HS sont régulières. MISTER FEE et KADET SLIPPER viendront plutôt pour une place. MISSES BOSSS reste sur de bons résultats. LOVERBOY ZEN et LOTUS EV auront le désavantage de partir du deuxième rang derrière l’autostart. Pronos : 3-8-10-5-4 8ème course 1750 mètres pour cette 8ème course. Surprises en vue au vu des gains très faibles des participants. Sans conviction, citons la débutante MISS PHOTO. Le D4 : MILJONAIR D’HOEVE mais aussi la drive de G.Lannoo : HOT SPOT DELCO et le trois ans déjà sérieux : NUAGE DE SOYE. MADOC WORTHY devrait également disputer l’arrivée. Suivons les bruits d’écuries et le betting. Pronos : 6-13-9-10-12 9ème course La dernière course de la soirée. Même réflexion que dans la précédente : tout est possible. Citons MYA DE CORTA pour sa bonne qualification. GODEN DE JANA (idem). NEWJEIRRA a déjà obtenu une 2ème place. NEVADA GIRL SB dépend d’un bon tandem. NEYMAR, NECTAR, MISTER CHIP peuvent tous l’emporter. MAYFLOWER E est un bon outsider. Pronos : 7-9-2-14-13