Les trains rouleront dans le temps ce week-end à Saint-Ghislain au Musée du Rail - Hainaut matin... Vous cherchez une bonne idée pour faire plaisir à toute la famille ? Hainaut matin vous propose un voyage au Musée du Rail à Saint-Ghislain. Ce musée qui n’est pas ouvert tout le temps parce que tenu par des bénévoles. Carine Bresse a demandé à Baudouin Dieu, responsable du musée, bénévole, si il y avait beaucoup de trains, beaucoup de pièces au musée ? « Oui, nous avons pas mal de locomotives anciennes. La plus ancienne date de 1912, c’est une locomotive à vapeur, elle n’est malheureusement plus en état de fonctionnement. Nous avons aussi des locomotives diesels, des locomotives électriques, nous avons des autorails, des voitures, des wagons, un petit peu tout ce qui représente le matériel ferroviaire qui a circulé dans notre pays. Le musée de Saint-Ghislain est dans un ancien atelier de la SNCB et donc nous louons l’atelier à la SNCB dans lequel nous exposons tout le matériel que nous présentons. Le deuxième atelier, c’est celui où l’on retrouve le matériel et qui est plus un atelier technique. On expose tout le matériel à l’extérieur, donc l’espace est grand, on a plusieurs hectares, on peut se balader sans problème. Il y a certains engins dans lesquels on pourra monter. La seule chose que nous ne faisons pas cette fois-ci c’est l’ouverture de la section miniatures. Nous avons une grande section de trains miniatures mais là elle est confinée donc on ne peut pas le faire cette fois-ci. » Le Musée du Rail de Saint-Ghislain sera ouvert de 10h à 17h, ce samedi 5 juin. L’entrée est gratuite. Le musée est tout près de la gare de Saint-Ghislain. Plus d’infos : www.pfttsp.be