Les taupes sont de retour ! - hainaut matin - 11/09/2019 Elles sont mignonnes mais elles nous énervent parce qu'elles saccagent nos pelouses. Et pourtant, elles aèrent nos terrains et sont la preuve qu'ils sont sains. Les taupes sont à nouveau de sortie. Qu'est-ce qui les attire dans nos jardins ? La nourriture. Elles y trouvent notamment des vers de terre à profusion. Ecoutez Cédric Caillaux, jeune taupier de la région de Braine-le-Comte. Et si votre pelouse est ravagée par les galeries des taupes et que vous n'en venez plus à bout, sachez que les services d'un taupier vous couteront au minimum 300 € pour un an.