Les "Summer nights fever" au Centre Culturel René Magritte de Lessines qu'est-ce que c'est ?

Durant ce mois d’août, le Centre culturel René Magritte vous propose un cycle de concerts et spectacles dans la superbe cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Une jauge de public limitée et des conditions d'accueil répondant aux dernières mesures en vigueur. Des "bulles" super cosy et un cadre superbe : un grand salon confortable en plein air, entouré de murs du XVIe siècle du site d'exception. Des bonnes petites choses à boire et à manger. Ce sont les SUMMER NIGHTS FEVER qui verront se succéder du 7 au 30 août des artistes de renom, de BJ Scott à Fred and The Healers, en passant par An Pierlé, Sttellla, Cédric Gervy, Saule etc. !

"Notre-Dame de Paris" à Notre-Dame à la Rose dans la fièvre des SUMMER NIGHTS c'est ce que vous propose le centre culturel de Lessines le vendredi 14 août à 21h.

Bernard Dewée eu la confirmation à Raphaël Charlier, assistant à la mise en scène de la pièce interprétée par Eric De Staercke, que ce spectacle adapté de Victor Hugo n'avait rien à voir avec la comédie musicale : "Absolument, la comédie musicale était aussi adaptée du roman de Victor Hugo mais ici c'est Eric qui est seul sur scène et qui fait absolument tous les personnages."

"C'est l'histoire d'un conférencier qui vient nous expliquer le roman de Victor Hugo Notre Dame de Paris. Comme il est seul sur scène, il va raconter le roman mais en passant par tous les personnages : Claude Frollo, Esméralda, le merveilleux Quasimodo. Tout ça Eric le fait seul et on est absolument captivé parce que c'est une relecture et c'est une histoire comme on n'a pas l'habitude de la connaître et surtout de l'entendre racontée comme ça évidemment."

Réservations obligatoires : 068 250 600 - reservations@ccrenemagritte.be

Pour connaître le programme complet des SUMMER NIGHTS FEVER de Lessines : www.ccrenemagritte.be