Les Mouscronnois sont invités à mieux manger et à plus bouger - Hainaut matin - 18/03/2021 La 13ème édition de la semaine Viasano commence, une semaine dédiée à l’alimentation saine et à une meilleure hygiène de vie à partir de samedi. Pas d’atelier, de dégustation cette année mais plein d’actions malgré la crise sanitaire dont une avec les écoles et les 3ème primaires plus particulièrement. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Sophie Baelen, diététicienne et co-responsable du projet Viasano. « On leurs propose un concours « Bouger c’est top pour ma santé ». Il s’agira de réaliser par classe une création sur cette thématique et de nous faire parvenir une photographie. Ensuite les photographies seront publiées sur la page Facebook de la Maison de la Santé et les 3 photos qui obtiendront le plus de like seront soumises au vote du jury, qui est constitué des partenaires Viasano. Pour la classe gagnante, l’ensemble de la classe remportera un lot Viasano. » La semaine Viasano à Mouscron dès samedi jusqu’au 28 mars. Avec aussi des actions chez les commerçants et auprès de fidèles partenaires comme le CHM, le centre hospitalier de Mouscron, la Police, l’ONE, la bibliothèque, le service des sports, la piscine Les Dauphins et la Prairie, un lieu de détente, de formation et de création. Pour les actions, le programme et de bons conseils : www.viasano.be