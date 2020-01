Les Montois nous font découvrir ou redécouvrir leur ville - Hainaut matin - 14/01/2020 Ce sont les Grands Huit, grands huit parce qu’il y a cinq ans, lorsque Mons était capitale européenne de la culture, on a divisé le grand Mons en huit quartiers Sarah Celeapca, Responsable de la communication fondation Mons 2025 … Les infos, la surprise demain soir à la Maison Folie à Mons, rue des arbalestriers de 18h30 à 21h avec un drink aussi. L’accès à la réunion d’information est gratuit évidemment. Et dans 9 jours, nous fêterons les cinq d’inauguration de Mons Capitale européenne de la culture. Cette année, C’est Galway en Irlande et Rijeka en Croatie. Pas de villes belges programmées ces prochaines année. Liège, Bruxelles et Louvain sont candidates pour 2030.