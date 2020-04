Les Leuzois se donnent la main - Hainaut matin - 01/04/2020 Vous habitez Leuze et êtes dans le besoin ? Vous résidez dans l’entité et disposez d’un peu de temps que vous souhaitez mettre au service des autres ? Les uns comme les autres trouverez un intérêt commun sur Impactdays, une plateforme solidaire. « Les volontaires s’inscrivent et les personnes qui ont besoin d’aide les sollicitent via les numéro de téléphone ou l’adresse mail renseignés sur la plateforme » nous explique Stéphanie Laurent, coordinatrice. Faire les courses alimentaires, aller à la pharmacie, passer un coup de fil juste pour avoir quelqu’un à qui parler sont les actions proposées pour le moment. Il y a aussi les dessins à réaliser pour les pensionnaires du home de la ville. « Les nouvelles idées sont les bienvenues » nous dit encore Stéphanie Laurent. Actuellement, la plateforme recueille pas mal de volontaires mais peu de demandes, sans doute parce que les personnes concernées ne sont pas connectées et par conséquent, les personnes dans le besoin ne peuvent pas consulter les plateformes ou internet. « Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide pendant cette période de confinement, n’hésitez pas à leur parler d’Impactdays ». Pourtant, doit-on le préciser puisqu’on parle de solidarité, les services sont gratuits. Pour les volontaires, les bénévoles, c’est du bénévolat. Impactdays, plus largement Impactdays est une plateforme d’aide gratuite créée pour organiser l’aide au voisinage et le bénévolat dans les communes et ONG du monde entier pendant la crise du Covid-19. Jusqu’à présent, chez nous, seules les communes de Leuze-en-Hainaut et Mont-de-L’Enclus y sont inscrites. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Infos : www.impactdays.be