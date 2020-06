Les inscriptions sont ouvertes pour les stages d'été au CRIE de Mariemont

Implanté au cœur du Parc et Arboretum historique de Mariemont, le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Mariemont développe, depuis 1995, une palette d'activités mêlant découverte de la nature et de l’environnement. La connaissance de l’environnement touche de nombreux domaines tels que la biologie, la physique, la géographie, la sociologie...

Pour faire découvrir la nature aux enfants, le CRIE vous propose des stages cet été pour les enfants de 5 à 11 ans.

Du 01 au 03 juillet : Les voyageurs du bout du monde

Viens faire un petit tour du monde avec nous ! De la yourte au tipi et à la case africaine, ce grand voyage te permettra de découvrir d’autres coutumes et d’autres manières de vivre. Par des jeux d’éveil sensoriel, d’adresse ou par des activités manuelles et créatives, nous nous immergerons au cœur de ces habitats authentiques et ancestraux. Une manière de repenser nos besoins, nos envies et notre relation avec l’environnement qui nous entoure...

Du 06 au 10 juillet : Les mains dans la terre

Tu te sens l’âme d’un jardinier ou tu souhaiterais en devenir un ? Le potager du CRIE t'ouvre ses portes et te dévoile tous ses petits secrets ! Cette semaine sera l’occasion pour toi, les mains dans la terre, de t’initier aux techniques de multiplication des végétaux, de découvrir différents modes de production maraîchère et de percer certains mystères de la nature...

Du 13 au 17 juillet : Artistes de nature

Une semaine pour réveiller l’artiste qui est en nous et découvrir les possibilités de création offertes par la nature ! Fabrication de peinture végétale, impression de feuilles d’arbres, transformation de branches, plumes et pétales en œuvres ou objets déco seront au programme. Une manière ludique, créative et sensorielle de parler biodiversité et de comprendre l’importance de notre environnement...

Du 20 au 24 juillet : Les 4 éléments

Eau, terre, feu ou air, viens te mesurer aux différents éléments ! Découvrir les secrets du vent, faire du feu comme les Hommes préhistoriques, voyager au centre la terre... autant de défis à relever et d’énigmes à résoudre pour mieux comprendre les 4 éléments, leur importance pour l’Homme et la biodiversité !

Du 27 au 31 juillet : Les petits bâtisseurs

Tente, refuge à insectes ou autres animaux, torchis... Le CRIE te propose une semaine pour découvrir et apprendre à fabriquer des habitats ! L’occasion pour toi de voyager autour du monde, dans la yourte ou le tipi, de découvrir les maisons des animaux, de parler de biodiversité et d’énergie.

Du 03 au 07 août : Aventure à Mariemont

Tenté par une semaine d’aventures au cœur du parc de Mariemont, pour le découvrir sous toutes ses facettes ? Parcours d’orientation, activités sensorielles, rallye autour des œuvres et bâtiments, découverte des arbres et de la forêt... des activités très variées à base de grandes balades pour percer les secrets du Domaine !

Du 10 au 14 août : Auprès de mon arbre

Viens nous rejoindre une semaine au plus près des arbres pour apprendre à mieux les connaître, profiter de leur ombrage ou comprendre leur importance dans notre vie et l’environnement ! Au programme de ce stage : écouter des contes au pied des arbres, créer des œuvres avec des feuilles et des branches, toucher, observer pour découvrir leurs secrets et comment les préserver...

Du 17 au 21 août : Les bestioles de Mariemont

Viens rencontrer les créatures de Mariemont ! Petites ou grandes, nous découvrirons leurs secrets, armés de nos loupes ou de nos jumelles. Nous en profiterons pour parler des drôles d’animaux qui ont vécu dans le parc, visiter la forêt ou construire des abris pour les bestioles, pour le parc ou la maison.

Du 24 au 28 août : Le monde merveilleux de Mariemont

Durant toute cette semaine, nous t’invitons à vivre le parc de Mariemont autrement ! Le nez dans les mousses, les yeux dans les yeux avec un insecte ou tout contre les arbres, tu découvriras des formes, des couleurs et une vie insoupçonnées. Armé d’une loupe ou d’un appareil photo, tu transformeras les écorces, les pierres et les lichens en véritables œuvres d’art. Tu rencontreras également une foule de petits animaux et de plantes pour apprendre les secrets de la vie palpitante de la faune et la flore au cœur du Domaine de Mariemont...

Toutes les infos et inscriptions aux stages d’été : www.crie-mariemont.be

Bon à savoir : Le Hainaut compte 3 CRIES