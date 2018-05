Les grands vacances approchent à grands pas.

Il est temps de penser aux inscriptions pour les stages de vacances pour vos bambins.

Votre enfant a un handicap et vous rencontrez des difficultés à trouver des activités pour juillet ? A Seneffe, il y a un stage d’été qui peut accueillir votre fils ou votre fille. Evelyne Magotte du Service Jeunesse de la ville nous expliquent que les stages seront mixtes avec des enfants valides et d’autres porteur d’un handicap. Les activités d’art plastiques, d’éveil et de théâtre seront encadrées par des moniteurs agrées et des personnes qui travaillent ou sont en passe de travailler avec des handicapés.

Les jeunes auront entre 7 et 17 ans. 40 € semaine (pour les habitants de Seneffe) - 70 € semaine hors entité

Les stages se déroulent à l’Espace Culturel de la Samme à Seneffe, du 9 au 13 juillet et du 23 au 27 juillet.

064/ 52 17 97.

Vous avez toutes les infos, il ne vous reste plus qu’à appeler. Ne tardez pas, les places sont comptées.