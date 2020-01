Les galopeurs vont faire parler les chronos dès 11h10 à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin... Après les trotteurs présents mardi sur l’ovale wallon, c’est au tour des galopeurs de faire parler les chronos dans une réunion qui débutera tout à l’heure à 11h10. Horaire donc de fin de matinée pour les 5 courses du programme animés par les 57 chevaux au départ. Débutons par la 1ère avec les 10 galopeurs de 4 ans et plus. ROMANTIC ANGEL, TEAJAN et FIRST COMPANY emmèneront le paquet jusqu’au poteau. 2ème course Stéphan Breux s’est déplacé pour courir avec SIR BRUNO, il devrait donner le tempo de la 2ème. 3ème course La suivante fait partie des courses « phare » du programme. Dans ce Prix Tintin, faisons confiance en base à STEPHILL à moins qu’il ne soit barré par AMERICAN BOY ou Max Pecheur qui a la légèreté du poids pour lui dans cette épreuve de milieu de réunion. 4ème course Course compliquée que ce Prix Eurotiercé. 14 galopeurs s’élanceront et ils se tiennent plus ou moins sur le papier. Risquons-nous à retenir ARRIBA DE TODA ou encore REDHOTCHILIPEPPER pour sa musique. A moins que SHADOW CHASER ne fasse des étincelles pour passer le poteau devant le reste du groupe. 5ème course Réservée aux gentlemen riders et cavalières, c’est le haut du tableau qui retiendra notre attention. WILSON RUBY, BARBADOS BOB, SOME NIGHTS et COLOR CODE devront se départager dans cette dernière très ouverte où ils devront user de tactique pour s’imposer dans ce trio. Départ donc de la 1ère à 11h10, couvrez-vous bien ou rendez-vous avec VivaCité dans la tribune chauffée pour prendre le temps de déjeuner tout en appréciant le spectacle des 5 courses du programme du jour. Prochain rendez-vous sur l’Hippodrome de Wallonie mercredi prochain avec une réunion 100% trotteurs.