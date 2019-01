Les galopeurs se retrouvent en ce milieu de semaine sur l’Hippodrome Wallonie

6 courses de galop Départ de la 1ère à 10h50

1ère course

VIRGINIAS PRINCESS vient de s'imposer d'un nez face à BASILLUS qui mériterait d'ouvrir son palmarès. TREASURE ISLAND a devancé assez nettement HURRICANE VOLTA la dernière fois. LOVE MOON rentre. BINT LINNGARI a déjà gagné ici. RISE AND SHINE n'y est plus.

2ème course

HAARIB fait toutes ses course et sera une base solide. TIKTHEBOX vaut mieux que sa dernière course. BARONCELLO est régulier pour les places. Nouveau venu en Belgique, OPERATIVE peut se révéler.

3ème course

La victoire devrait se jouer entre JAMIE'S VENTURE, BETTER VALUE et TERMSNCONDITIONS qui affichent tous une belle forme. GOING VIRAL vient de montrer le bout de son nez. STRADA DI CARSOLI déçoit actuellement.

4ème course

Le 23 décembre, SINDACO s'imposait en devançant LINDSAR (deuxième) ISANDRO (troisième) MÉSIMA (quatrième) et MONOCLE (cinquième). MOD reste sur un plaisant succès. LEGAZPI sera encore compétitif. WILSONS RUBY est bien placé au poids.

5ème course

SIMMANTOV devrait pouvoir remporter cette course. VAPORETTO CAPRI vient d'être devancé par CHINESE SOLDIER mais il peut prendre sa revanche. GO MILADY vient de bien faire à deux reprises et n'est pas loin de sa course. FINN CLASS et GROWNSTARK viendront ensuite.

6ème course

Même sous 62kg, PRIME PROJECT doit pouvoir s'imposer dans ce réclamer. DORNRÖSCHEN vient de courir en progrès. ONESARNIESHORT et SOLIERA trouvent un lot plus à leur portée cette fois. KIREM peut se placer.

