Les galopeurs se retrouvent ce lundi sur l’Hippodrome de Wallonie

6 COURSES AU GALOP 17H55 Cheval du jour : 601 BEQUIA Outsider du jour : 405 LIGHTNING NORTH

1ère course

REDESERT vient de battre MAJESTIC HOPE (bien placée au poids), HOLD OF MAGNOLIA, JORDAN'S TIGER et OOI LONG. Notons par ailleurs que HOLD OF MAGNOLIA avait gagné devant MAGIC QUERCUS (qui vient de s'imposer brillamment à Dortmund). QUIZ EVOLUTION vaut STEPHILL au vu de leur dernière rencontre. AHRAAM est un peu chargé. Trois 'Fievez' au départ : FLERS, COSTA FILEY et FIRST COMPANY : seul le 3ème cité ne rentre pas et sera monté par S. Vermeersch. SMOKE ON THE WATER rentre tandis que DOLOKHOV sera notre favori car il vient de partir très joué dans un handicap sur la psf de Chantilly.

pronos : 6-5-4-14-13

2ème course

Une ligne intéressante : celle du 20/01. Sur le parcours : OCOTILLO terminait deuxième derrière ELLAND ALLY tout en devançant MARCASSIN, GROWNSTARCK, VENDOME PALACE, WALINA et SINADINOU. SAE LORANA vient de nous décevoir en terminant assez loin. TAFTEESH n'a plus fait un podium après son bon début de carrière en 2015. BARBADOS BOB vient de prouver que Mons lui convient à merveille. ASHES TO GLORY se retrouve en 2ème épreuve aujourd'hui et possède une belle chance. KING'S RISK vient de courir de petits lot en France mais cela peut suffire pour une place. DECIBEL DU BREUIL semble avoir montré ses limites.

pronos : 2-10-6-3-7

3ème course

On va surveiller de très près le tandem franco-allemand : Mayer-Pêcheur avec REVIE (maiden) dans le bas du tableau. PRETTY PIPA vient de battre nettement LE KORNGOLD (dont c'était la course de rentrée). SOME SHOW vient de devancer SEA VISION (qui revenait après une longue absence). RISE AND SHINE et DOCTOR KEHOE resteront à l'affût. AMERICAN SUN est peut-être meilleur sur l'herbe. GAILLON vient de terminer 3ème sur le parcours.

pronos : 7-9-2-6-8

4ème course

NILSON semble très bien placé au poids dans cette cours réservée aux gentlemen riders et cavalières. Ceci dit, le poids est de moindre importance sur ces 950 mètres avec unique tournant. LIGHTNING NORTH est capable de prendre sa revanche sur ORPEN'S ART. Au vu d'une rencontre récente, STAR FOCUS barre encore au papier ORPEN'S ART et AUTUMN MAGIC. VIENNOISE n'a plus couru depuis longtemps sur ce parcours.

pronos : 2-5-6-1-3

5ème course

Rentrée pour WARRIGAL (qui avait gagné au mois de septembre sur le parcours), pour DIGITALIS (qui reste sur deux succès tout en dominant notamment KREUZ AS) et pour MISTER MOWGLI qui semble bien placé au poids dans ce conditionnel. RED RUBIN peut mieux faire et LOVE MOON pourrait cette fois être battu par KREUZ AS à écart de poids.

pronos : 6-3-1-4-5

6ème course

Difficile d'aller contre BEQUIA (2ème la semaine dernière) et ONE TOO MANY (auteur d'une bonne course de rentrée sur 950 mètres la dernière fois). KEN PARTY, ARVEN ANNE, BEASILI et LA RAVELLE ne lutteront à priori que pour le deuxième accessit.

pronos : 1-2-6-5

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be